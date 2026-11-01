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Pensiones No Contributivas de ANSES: confirman los montos actualizados y el pago del bono extraordinario en noviembre

Economía

El organismo planea abonar estos beneficios durante el undécimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.

Confirman los montos actualizados y el pago del bono extraordinario en noviembre.

Confirman los montos actualizados y el pago del bono extraordinario en noviembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualiza los ingresos tomando el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que fue del 1,9%.

Para mayor precisión, el cálculo contempla dos decimales exactos con un ajuste del 1,93%.

La actualización abarca la jubilación mínima, prestaciones contributivas, la PUAM y las Pensiones No Contributivas.

Cifras de cobro según la prestación

Los montos totales a percibir en noviembre quedan distribuidos de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $444.158,45 de haber más $70.000, suma un total de $514.158,45.

  • PNC (Invalidez/Vejez): $310.910,91 de haber más $70.000, alcanza $380.910,91.

  • PUAM: $355.326,76 de haber más $70.000, totaliza $425.326,76.

  • Jubilación máxima: haber único de $2.988.765,84 (sin refuerzo).

Esquema de liquidación del bono extraordinario

El bono previsional continúa congelado en $70.000 desde marzo de 2024.

Se cobra de forma directa junto a las PNC, la PUAM y los haberes mínimos.

Quienes superen la mínima perciben un monto proporcional hasta el tope de $514.158,45.

Pasos para gestionar el trámite en la ANSES

Para iniciar la solicitud jubilatoria es necesario seguir los siguientes pasos:

  • Ingresar a Mi ANSES: acceder al sitio oficial con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

  • Revisar aportes: verificar registros en Trabajo > Consultar historia laboral.

  • Presentar documentación: si hay faltantes, llevar certificación de servicios, recibos de sueldo, obra social o Declaración Jurada, adjuntando el formulario 6.18.

  • Turno presencial: solicitar cita previa y concurrir a la oficina con el DNI.

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