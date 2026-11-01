Pensiones No Contributivas de ANSES: confirman los montos actualizados y el pago del bono extraordinario en noviembre
El organismo planea abonar estos beneficios durante el undécimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualiza los ingresos tomando el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que fue del 1,9%.
Para mayor precisión, el cálculo contempla dos decimales exactos con un ajuste del 1,93%.
La actualización abarca la jubilación mínima, prestaciones contributivas, la PUAM y las Pensiones No Contributivas.
Cifras de cobro según la prestación
Los montos totales a percibir en noviembre quedan distribuidos de la siguiente manera:
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Jubilación mínima: $444.158,45 de haber más $70.000, suma un total de $514.158,45.
PNC (Invalidez/Vejez): $310.910,91 de haber más $70.000, alcanza $380.910,91.
PUAM: $355.326,76 de haber más $70.000, totaliza $425.326,76.
Jubilación máxima: haber único de $2.988.765,84 (sin refuerzo).
Esquema de liquidación del bono extraordinario
El bono previsional continúa congelado en $70.000 desde marzo de 2024.
Se cobra de forma directa junto a las PNC, la PUAM y los haberes mínimos.
Quienes superen la mínima perciben un monto proporcional hasta el tope de $514.158,45.
Pasos para gestionar el trámite en la ANSES
Para iniciar la solicitud jubilatoria es necesario seguir los siguientes pasos:
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Ingresar a Mi ANSES: acceder al sitio oficial con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
Revisar aportes: verificar registros en Trabajo > Consultar historia laboral.
Presentar documentación: si hay faltantes, llevar certificación de servicios, recibos de sueldo, obra social o Declaración Jurada, adjuntando el formulario 6.18.
Turno presencial: solicitar cita previa y concurrir a la oficina con el DNI.
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