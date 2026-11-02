Pagos de ANSES en noviembre: fechas detalladas y montos con actualización para beneficiarios
El organismo planea abonar estos beneficios durante el undécimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en noviembre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
La suba responde a la fórmula de movilidad que ajusta estos beneficios de acuerdo con la inflación. Para determinar el porcentaje, se tomó como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, publicado por el INDEC, que registró un incremento mensual del 1,93%.
¿Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en noviembre?
Con el incremento estimado del 1,9%, estos son los valores difundidos para las principales prestaciones previsionales. Las cifras pueden presentar diferencias menores entre publicaciones debido a los cálculos utilizados, por lo que deben contrastarse con la liquidación definitiva del organismo.
- Jubilación mínima: alrededor de $444.000.
- Jubilación máxima: alrededor de $2.989.000.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): alrededor de $355.000.
- Pensiones no contributivas (PNC): alrededor de $311.000.
- Asignación Universal por Hijo (AUH): alrededor de $159.600.
- Asignación Universal por Embarazo (AUE): alrededor de $159.600.
Se mantiene el bono de $70.000 para jubilados
El bono previsional de $70.000 se venía pagando a los jubilados y pensionados con haberes más bajos. Sin embargo, hasta el momento, la continuidad del refuerzo para noviembre no estaba confirmada de manera uniforme.
Calendario de pagos de ANSES: pensiones no contributivas
El cronograma oficial establece las siguientes fechas para las pensiones no contributivas, de acuerdo con la terminación del DNI:
- DNI terminado en 0 y 1: Lunes 9 de noviembre
- DNI terminado en 2 y 3: Martes 10 de noviembre
- DNI terminado en 4 y 5: Miércoles 11 de noviembre
- DNI terminado en 6 y 7: Jueves 12 de noviembre
- DNI terminado en 8 y 9: Viernes 13 de noviembre
¿Cómo consultar la fecha de cobro en ANSES?
Los beneficiarios pueden verificar cuándo y dónde cobran a través de los canales oficiales del organismo. Para consultar el calendario general, pueden ingresar al sitio de ANSES; también pueden acceder a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social y seleccionar la opción de consulta de fecha y lugar de cobro.
La fecha concreta depende de la prestación y, en el caso de las jubilaciones y pensiones, también del nivel del haber. Por eso, antes de organizar gastos o pagos, conviene revisar el cronograma correspondiente al beneficio.
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