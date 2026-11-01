Haberes de ANSES en noviembre: confirman aumentos, extras y el calendario oficial de cobro para jubilaciones y AUH

Quienes perciben haberes superiores a la mínima podrán recibir un bono proporcional hasta alcanzar el límite establecido para el refuerzo. En tanto, la jubilación máxima llegará a $2.987.886,17 brutos.

Según el calendario difundido, los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo cobrarán entre el 9 y el 20 de noviembre, de acuerdo con la terminación del DNI.

Por su parte, quienes perciben haberes superiores a la mínima tendrán sus pagos programados entre el 24 y el 30 de noviembre.

En cuanto a la AUH, el nuevo monto bruto será de $159.563,17 por hijo, aunque ANSES acreditará mensualmente el 80%, equivalente a $127.650,54. El 20% restante se podrá cobrar mediante la presentación de la Libreta AUH correspondiente.

Cuáles son los montos de las Pensiones No Contributivas y PUAM

Las Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) también recibirán el aumento del 1,9% en noviembre, junto con el bono extraordinario cuando corresponda.

Las PNC por Invalidez o Vejez alcanzarán los $380.819,41, incluyendo el refuerzo de $70.000. Por su parte, los titulares de la PUAM percibirán $425.222,18 con el bono incorporado.

En tanto, las beneficiarias de la Pensión No Contributiva para Madres de Siete Hijos recibirán $514.027,73, el mismo importe que corresponde a una jubilación mínima con el adicional.

El calendario de las Pensiones No Contributivas se extenderá del 9 al 13 de noviembre, según la terminación del documento.

De esta manera, ANSES actualizará los ingresos de millones de beneficiarios durante el penúltimo mes del año, con nuevos valores para las prestaciones previsionales y sociales.