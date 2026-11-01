Haberes de ANSES en noviembre: confirman aumentos, extras y el calendario oficial de cobro para jubilaciones y AUH
Conocé los nuevos montos, los bonos adicionales y las fechas de pago según la terminación del DNI.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un aumento del 1,9% en las prestaciones sociales para noviembre de 2026, en línea con el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.
La actualización alcanza a las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Además, se mantiene el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben los haberes previsionales más bajos.
Por su parte, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) también recibirán un incremento, mientras que determinados beneficiarios podrán sumar los pagos correspondientes a la Tarjeta Alimentar y al Complemento Leche.
Cuánto cobra un jubilado de la mínima con el bono en noviembre
Con el incremento del 1,9%, la jubilación mínima de ANSES se ubicará en $444.027,73 durante noviembre de 2026.
A este importe se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que los jubilados que cobran la mínima recibirán un total de $514.027,73, antes de eventuales descuentos particulares.
Quienes perciben haberes superiores a la mínima podrán recibir un bono proporcional hasta alcanzar el límite establecido para el refuerzo. En tanto, la jubilación máxima llegará a $2.987.886,17 brutos.
Según el calendario difundido, los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo cobrarán entre el 9 y el 20 de noviembre, de acuerdo con la terminación del DNI.
Por su parte, quienes perciben haberes superiores a la mínima tendrán sus pagos programados entre el 24 y el 30 de noviembre.
En cuanto a la AUH, el nuevo monto bruto será de $159.563,17 por hijo, aunque ANSES acreditará mensualmente el 80%, equivalente a $127.650,54. El 20% restante se podrá cobrar mediante la presentación de la Libreta AUH correspondiente.
Cuáles son los montos de las Pensiones No Contributivas y PUAM
Las Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) también recibirán el aumento del 1,9% en noviembre, junto con el bono extraordinario cuando corresponda.
Las PNC por Invalidez o Vejez alcanzarán los $380.819,41, incluyendo el refuerzo de $70.000. Por su parte, los titulares de la PUAM percibirán $425.222,18 con el bono incorporado.
En tanto, las beneficiarias de la Pensión No Contributiva para Madres de Siete Hijos recibirán $514.027,73, el mismo importe que corresponde a una jubilación mínima con el adicional.
El calendario de las Pensiones No Contributivas se extenderá del 9 al 13 de noviembre, según la terminación del documento.
De esta manera, ANSES actualizará los ingresos de millones de beneficiarios durante el penúltimo mes del año, con nuevos valores para las prestaciones previsionales y sociales.
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