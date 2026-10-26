Haberes previsionales de ANSES: quiénes cobran hoy con aumento y el refuerzo económico de $70.000
El organismo planea abonar estos beneficios durante el undécimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en noviembre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
La suba responde a la fórmula de movilidad que ajusta estos beneficios de acuerdo con la inflación. Para determinar el porcentaje, se tomó como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, publicado por el INDEC, que registró un incremento mensual del 1,93%.
Montos confirmados para jubilaciones y pensiones
Tras la aplicación del último aumento, la jubilación mínima se ubica en $435.748,51, cifra que al sumar el bono de $70.000 eleva el ingreso de bolsillo a $505.748,51. En tanto, la jubilación máxima para este mes alcanza los $2.932.174,85, cobrándose desde el 23 de octubre según el DNI.
Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor fijó su valor en $348.598,81 para quienes no completaron sus aportes. Finalmente, la Prestación Básica Universal quedó establecida en $199.335,05 como base del haber general.
Escala de valores para las asignaciones familiares
La AUH liquida en octubre un valor bruto total de $156.588 por cada hijo menor de edad. De dicho monto, los beneficiarios perciben el 80 % directo de forma mensual, que equivale a $125.270,40. El 20 % restante de $31.317,60 queda retenido en el organismo hasta la entrega formal de la Libreta AUH.
Para las familias con hijos con discapacidad, la AUH asciende durante este período a $509.863. La Asignación por Embarazo mantiene idéntico esquema: $156.588 totales, con un pago mensual acreditado de $125.270,40 y una retención de $31.317,60. En el caso de la Asignación Prenatal, la escala inicial arranca en $78.304 para grupos familiares con ingresos que no superen los $1.212.301.
La Asignación Familiar por Hijo para PNC se fijó en $78.304 en su primer tramo impositivo. Asimismo, la prestación por Desempleo posee un tope mínimo de $195.600 y un máximo de $391.200, bajo el esquema de la Resolución 4/2026 del salario mínimo.
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