Haberes previsionales de ANSES: quiénes cobran hoy con aumento y el refuerzo económico de $70.000

Para las familias con hijos con discapacidad, la AUH asciende durante este período a $509.863. La Asignación por Embarazo mantiene idéntico esquema: $156.588 totales, con un pago mensual acreditado de $125.270,40 y una retención de $31.317,60. En el caso de la Asignación Prenatal, la escala inicial arranca en $78.304 para grupos familiares con ingresos que no superen los $1.212.301.

La Asignación Familiar por Hijo para PNC se fijó en $78.304 en su primer tramo impositivo. Asimismo, la prestación por Desempleo posee un tope mínimo de $195.600 y un máximo de $391.200, bajo el esquema de la Resolución 4/2026 del salario mínimo.