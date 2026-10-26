Modificaciones en el calendario de ANSES: por qué un grupo de jubilados deberá revisar las fechas de pago previstas para noviembre

Por qué podrían cambiar los pagos de ANSES en noviembre

El principal motivo de los posibles cambios está relacionado con los feriados especiales previstos entre el 9 y el 11 de noviembre, establecidos mediante el Decreto 1103/2026, según la información difundida.

Estas jornadas fueron anunciadas en el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina y presentan distintos alcances territoriales.

El esquema informado contempla las siguientes fechas:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el territorio argentino.

Martes 10 de noviembre: feriado jurisdiccional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.

Miércoles 11 de noviembre: feriado jurisdiccional en la provincia de Buenos Aires.

La coincidencia de estas fechas con el inicio del calendario previsional podría afectar la actividad bancaria y administrativa vinculada con las acreditaciones.

El lunes 9 de noviembre sería la jornada de mayor impacto potencial, debido al alcance nacional del feriado.

No obstante, cualquier modificación de las fechas de cobro deberá ser comunicada por ANSES, ya que la declaración de un feriado no implica automáticamente que todos los depósitos se trasladen al siguiente día hábil.

Qué beneficiarios podrían verse afectados

Los grupos que deberán prestar especial atención al calendario de noviembre son aquellos cuyos pagos estaban previstos para los primeros días hábiles del mes.

Entre los posibles beneficiarios afectados se encuentran:

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Jubilados y pensionados que perciben haberes que no superan el mínimo.

Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE).

Personas que cobran asignaciones familiares.

Como los pagos de ANSES se organizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), las primeras modificaciones podrían alcanzar a quienes tienen documentos finalizados en los números más bajos.

Para evitar inconvenientes, el organismo recomienda consultar los canales oficiales antes de acudir a una entidad bancaria.

Calendario original de las Pensiones No Contributivas

De acuerdo con el cronograma establecido originalmente para noviembre de 2026, los titulares de Pensiones No Contributivas tenían asignadas las siguientes fechas de cobro:

Terminación del DNIFecha de pago original0 y 1Lunes 9 de noviembre2 y 3Martes 10 de noviembre4 y 5Miércoles 11 de noviembre6 y 7Jueves 12 de noviembre8 y 9Viernes 13 de noviembre

Las primeras tres fechas coinciden con las jornadas especiales anunciadas, por lo que los beneficiarios con DNI terminados entre 0 y 5 deberán verificar si se produce alguna modificación.

Es importante aclarar que estas son las fechas originales de pago, no un cronograma actualizado.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados cuyos ingresos no superan el haber mínimo también podrían verse alcanzados por una eventual reorganización del calendario.

Según la programación inicial de ANSES, las primeras fechas de noviembre quedaron establecidas de la siguiente manera:

Terminación del DNIFecha de pago original0Lunes 9 de noviembre1Martes 10 de noviembre2Miércoles 11 de noviembre3Jueves 12 de noviembre4Viernes 13 de noviembre

En este caso, los jubilados y pensionados con DNI terminados en 0, 1 y 2 son quienes deberán prestar mayor atención, debido a que sus fechas originales coinciden con los feriados anunciados.

De todos modos, la posibilidad de una reprogramación no significa necesariamente que los pagos se posterguen. Algunas acreditaciones podrían adelantarse y otras trasladarse, dependiendo de las decisiones administrativas que adopte el organismo.

Para conocer la fecha definitiva de cobro, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES, consultar el calendario oficial de pagos o utilizar los canales de atención habilitados.

También es importante recordar que una eventual modificación de la visita papal no alteraría automáticamente el cronograma previsional. Cualquier cambio en las jornadas especiales o en las fechas de acreditación requeriría una comunicación oficial.

Por eso, ante la cercanía de noviembre, ANSES recomienda revisar periódicamente las fechas de cobro, especialmente en el caso de los jubilados, pensionados y titulares de prestaciones cuyos pagos comienzan durante la primera semana del calendario.