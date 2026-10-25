Sandra Pettovello activa 25% de descuento en supermercados para jubilados de ANSES durante octubre

No hace falta presentar un cupón ni realizar una gestión adicional. Dependiendo del supermercado, la bonificación puede aplicarse directamente en la línea de cajas o acreditarse posteriormente como un reintegro en la cuenta bancaria.

Qué supermercados tienen descuentos para jubilados y pensionados

Las promociones disponibles durante octubre presentan diferencias en sus porcentajes, días de vigencia y límites de reintegro. Estas son las principales cadenas adheridas:

Disco, Jumbo y Vea: ofrecen un 10% de descuento de lunes a jueves en todos los rubros, incluidas las carnes. También contemplan un 20% adicional en artículos de perfumería y limpieza, sin tope de compra.

ofrecen un 10% de descuento de lunes a jueves en todos los rubros, incluidas las carnes. También contemplan un 20% adicional en artículos de perfumería y limpieza, sin tope de compra. Coto: aplica una rebaja del 10% de lunes a jueves, sin límite de compra.

aplica una rebaja del 10% de lunes a jueves, sin límite de compra. Josimar: brinda un 15% de descuento los martes y sin tope.

brinda un 15% de descuento los martes y sin tope. Toledo: ofrece un 15% de ahorro los jueves, sin límite de compra.

ofrece un 15% de ahorro los jueves, sin límite de compra. La Anónima: cuenta con un 10% de descuento sin tope.

cuenta con un 10% de descuento sin tope. Super CAS y FASA: aplican una rebaja del 10% los lunes y martes, sin tope de compra.

aplican una rebaja del 10% los lunes y martes, sin tope de compra. Carrefour: ofrece un 10% de descuento, con un límite de compra de $35.000.

ofrece un 10% de descuento, con un límite de compra de $35.000. ChangoMás: aplica un 10%, con un máximo de $1.000 por operación y un límite mensual de $15.000.

aplica un 10%, con un máximo de $1.000 por operación y un límite mensual de $15.000. Día: dispone de un reintegro del 10% los lunes, con un máximo de $2.000 por transacción.

Las condiciones pueden variar según la localidad, la sucursal y la modalidad de compra. Por ese motivo, es aconsejable comprobar previamente si el establecimiento elegido participa de la promoción.

Cómo alcanzar un ahorro de hasta el 25%

El ahorro más alto surge de la combinación del beneficio general con promociones ofrecidas por las entidades bancarias en las que los jubilados y pensionados reciben sus haberes.

Por ejemplo, una rebaja del 10% o del 15% en el supermercado podría acumularse con otro reintegro bancario. De esa manera, el descuento total puede llegar al 25% en determinadas compras.

Antes de pagar, conviene verificar:

El día de vigencia del descuento.

Los productos incluidos y excluidos.

El monto mínimo de compra.

El límite de reintegro por operación.

El tope mensual disponible.

La posibilidad de acumular promociones.

El plazo previsto para recibir la devolución.

Qué productos están incluidos en el beneficio

Algunas promociones alcanzan a todos los rubros, mientras que otras pueden excluir productos determinados o establecer beneficios superiores en categorías específicas.

En el caso de Disco, Jumbo y Vea, el descuento general incluye la compra de carnes. A su vez, los productos de limpieza y perfumería tienen una bonificación adicional del 20%, según las condiciones informadas para octubre.

También es importante revisar si la promoción se encuentra disponible en compras presenciales, operaciones realizadas por Internet o pedidos enviados a domicilio, ya que las reglas pueden cambiar según el canal utilizado.