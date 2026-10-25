Asignación por Hijo de ANSES en noviembre: de cuánto será el nuevo monto que entregará el organismo

Rango 1: aumenta a $259.864.

aumenta a Rango 2: aumenta a $183.839.

aumenta a Rango 3: aumenta a $116.026.

Cuales son los topes de ingreso para SUAF de ANSES

El aumento del 1,93% también modificó los topes de ingresos que establece la ANSES para acceder a las asignaciones familiares. Estos límites determinan qué grupos familiares pueden cobrar la prestación y cuáles quedan excluidos por superar los montos máximos establecidos.

Los topes vigentes para noviembre se fijan en:

Tope de ingreso individual: $3.271.814.

Tope de ingreso del grupo familiar (IGF): $6.543.627.

Para determinar si corresponde cobrar el SUAF, la ANSES tiene en cuenta los ingresos brutos de ambos progenitores, independientemente de su estado civil. Además, si uno de los padres supera el tope individual de $3.271.814, el grupo familiar queda excluido del beneficio, incluso si los ingresos totales de ambos están por debajo del límite general establecido.