Deuda: la morosidad en las familias lleva 20 meses consecutivos al alza y en la era Milei ya se quintuplicó

El informe advierte además que el deterioro se concentró especialmente entre las familias. La mora bancaria llegó al 12,8% en junio, frente al 2,5% de octubre de 2024, quintuplicándose así en menos de dos años. En tanto, entre los proveedores no financieros alcanzó el 30,1%, por encima incluso del máximo registrado durante la pandemia.

Considerando ambos canales de endeudamiento, el CEPA estimó una irregularidad total de las familias cercana al 15,5%.

A mayo pasado, el 73% del saldo moroso familiar proviene de préstamos personales y las tarjetas de crédito.

El fenómeno también muestra una fuerte incidencia entre los jóvenes. Los menores de 34 años representaban el 38,7% de todos los morosos, y el 72,6% de ese grupo tenía incumplimientos con proveedores no financieros. Las tasas más elevadas se registraron entre los 20 y 24 años, con una irregularidad total del 33,6%, seguidos por los jóvenes de 18 y 19 años, con 32,7%.