Deuda: la morosidad en las familias lleva 20 meses consecutivos al alza y en la era Milei ya se quintuplicó
Casi 21 millones de argentinos arrastran tomaron deuda para distintos objetivos y 6 millones de ellos ya se encuentran en situación de mora.
A junio pasado 20.958.964 argentinos arrastraban algún tipo de deuda con bancos, billeteras virtuales y otras entidades no financieras proveedoras de crédito. De ellas 5.912.317 ya se encontraban en situación de mora. Así se desprende del informe "Endeudamiento y mora en familias" elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre la base de datos oficiales de la Central de deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Entre las familias en situación de mora, 2,9 millones de ellas están endeudadas exclusivamente con proveedores de crédito no financieros; otros 1,66 millones sólo con bancos y 1,36 millones con ambos tipos de entidades. Frente a febrero de 2024, el número total de morosos creció en unos 2,6 millones, mientras que el universo general de personas endeudadas aumentó en 1,6 millones.
De acuerdo con el informe del CEPA, los mayores niveles de mora se concentraron principalmente en el norte de Cuyo y el sur del NOA. La Rioja encabezó el ranking, con un ratio de irregularidad del 23,1%; seguida por Catamarca y Santa Cruz, ambas con 20,6%; San Luis, con 20,5% y San Juan, con 20%. En el extremo opuesto aparecieron La Pampa, con 8,7%; CABA, con 10%; Entre Ríos, con 12,6%; Santa Fe, con 12,7%; y Córdoba, con 12,9%.
El informe vincula el aumento de la mora con el deterioro de los ingresos merced de la deliberada política de licuación de los salarios de los trabajadores que impulsan Javier Milei y Luis Caputo como ancla anti inflación. En ese sentido destacó que se registró una caída del salario real registrado del 8,7% desde noviembre de 2023, que llegaría al 18,7% utilizando ponderadores de consumo más actualizados.
Frente al drama de millones de familias, Milei y Caputo insisten en que se trata de "un problema entre privados" y que "nadie les puso una pistola en la cabeza para tomar un crédito" y descartaron, una y otra vez, intervenir directamente sobre el problema. Al mismo tiempo las billeteras virtuales cobran tasas de hasta el 700% con una inflación en torno al 30% y los bancos cobran intereses de hasta el 400% por atrasos en el pago de la tarjeta de crédito.
El informe advierte además que el deterioro se concentró especialmente entre las familias. La mora bancaria llegó al 12,8% en junio, frente al 2,5% de octubre de 2024, quintuplicándose así en menos de dos años. En tanto, entre los proveedores no financieros alcanzó el 30,1%, por encima incluso del máximo registrado durante la pandemia.
Considerando ambos canales de endeudamiento, el CEPA estimó una irregularidad total de las familias cercana al 15,5%.
A mayo pasado, el 73% del saldo moroso familiar proviene de préstamos personales y las tarjetas de crédito.
El fenómeno también muestra una fuerte incidencia entre los jóvenes. Los menores de 34 años representaban el 38,7% de todos los morosos, y el 72,6% de ese grupo tenía incumplimientos con proveedores no financieros. Las tasas más elevadas se registraron entre los 20 y 24 años, con una irregularidad total del 33,6%, seguidos por los jóvenes de 18 y 19 años, con 32,7%.
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