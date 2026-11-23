Hay fecha confirmada para el bono de $1.000.000 para empleados municipales
El intendente de la ciudad correntina de Mercedes, Víctor Cemborain, oficializó el pago de un bono de un millón de pesos que se depositará en dos tramos.
Los empleados municipales de la ciudad correntina de Mercedes recibirán un bono extraordinario de $1.000.000 de cara a las celebraciones de fin de año. Así lo anunció el intendente local, Víctor Cemborain, durante la tradicional cena organizada por el Día del Empleado Municipal, oportunidad en la que también confirmó el cronograma.
Cuándo se paga cada cuota del bono de $1.000.000 para municipales
Según comunicaron oficialmente desde el Ejecutivo municipal de Mercedes, el refuerzo salarial de un millón de pesos estará dividido en dos tramos iguales de $500.000 cada uno, diseñados para acompañar el bolsillo de los trabajadores durante el cierre de 2026 y el comienzo de 2027:
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Primera cuota ($500.000): se depositará el próximo sábado 12 de diciembre de 2026, en la antesala de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.
Segunda cuota ($500.000): el segundo tramo por el mismo monto será abonado antes del 15 de enero de 2027.
El respaldo de la administración comunal y el alcance del anuncio
Durante el acto frente a los trabajadores de la comuna, Víctor Cemborain atribuyó el otorgamiento del bono extraordinario al ordenamiento financiero del distrito: "Esto se logra con buena administración", afirmó el intendente al fundamentar la capacidad del municipio para afrontar este compromiso económico sin desatender las cuentas locales.
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Desde la gestión municipal ratificaron además que el pago en dos etapas constituye una señal de acompañamiento y respaldo permanente a los empleados municipales, permitiéndoles contar con un ingreso adicional significativo tanto para las fiestas de fin de año como para el inicio de la temporada estival.
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