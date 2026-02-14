MinutoUno

Los requisitos de las Becas Progresar de ANSES: los detalles

Este beneficio está destinado para jóvenes de entre 16 y 30 años y se estima que la fecha de inscripción comenzará entre marzo y abril. Cómo acceder y cuánto pagan.

Estos son los datos a tener en cuenta para las Becas Progresar 2026. 

Estos son los datos a tener en cuenta para las Becas Progresar 2026. 

La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) cuenta con distintos programas destinados a acompañar a diversos sectores de la población. Entre los más relevantes en cada comienzo de año se encuentran las Becas Progresar, una iniciativa orientada a respaldar a estudiantes que buscan iniciar, continuar o finalizar sus estudios.

Durante los primeros meses, los jóvenes deben completar la inscripción para acceder a este respaldo económico, destinado a acompañar sus estudios y facilitar la continuidad educativa. El objetivo central es brindar un apoyo mensual que contribuya a cubrir gastos académicos y reducir el riesgo de abandono escolar en los distintos niveles de formación.

Quiénes pueden ser beneficiarios en 2026

becas progresar
Se estima que las fechas de inscripción para las Becas Progresar comenzarán entre marzo y abril.

Se estima que las fechas de inscripción para las Becas Progresar comenzarán entre marzo y abril.

Las Becas Progresar están destinadas a jóvenes que cumplan determinadas condiciones de edad, estudio e ingresos. En términos generales, pueden solicitarlas personas de 16 a 24 años que estén cursando la educación obligatoria, formación profesional o estudios superiores.

En el caso de carreras terciarias o universitarias, el límite se amplía hasta los 30 años, mientras que en la línea Progresar Enfermería no hay tope de edad. Estos son los requisitos que deben cumplir los estudiantes para acceder a este programa:

  • Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con un mínimo de dos años de residencia legal en el país y DNI vigente.
  • Estar inscripto como estudiante regular en una institución educativa reconocida.
  • Tener el esquema de vacunación completo y actualizado.
  • Que los ingresos del grupo familiar no superen tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Montos y modalidad de pago: el 80% mensual y el 20% condicional

En cuanto al importe, para 2026 se estima un valor mensual cercano a los $35.000, aunque la cifra definitiva dependerá de la confirmación oficial de ANSES.

En la mayoría de las líneas, el organismo paga el 80% todos los meses y retiene el 20% restante, que se entrega una vez que el estudiante demuestra que mantiene la regularidad académica.

Paso a paso: cómo y cuándo inscribirse

La apertura de inscripción para las Becas Progresar 2026 todavía no fue oficializada, pero se prevé que comience entre marzo y abril. El registro se realiza de manera digital y sin costo, únicamente a través de los canales oficiales.

Para inscribirse, es fundamental contar con el certificado que acredite la condición de alumno regular y tener actualizada la información del grupo familiar. También se recomienda seguir los comunicados de ANSES y del Ministerio de Educación para conocer las fechas y no quedar fuera del plazo. Estos son los pasos a seguir:

  • Tener un usuario activo en Mi Argentina.
  • Acceder al sitio oficial de Becas Progresar o a la app Progresar+.
  • Completar el formulario con datos personales, académicos y socioeconómicos.
  • Revisar y actualizar la información en Mi ANSES antes de enviar la solicitud.

