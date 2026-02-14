Los requisitos de las Becas Progresar de ANSES: los detalles

En la mayoría de las líneas, el organismo paga el 80% todos los meses y retiene el 20% restante, que se entrega una vez que el estudiante demuestra que mantiene la regularidad académica.

Paso a paso: cómo y cuándo inscribirse

La apertura de inscripción para las Becas Progresar 2026 todavía no fue oficializada, pero se prevé que comience entre marzo y abril. El registro se realiza de manera digital y sin costo, únicamente a través de los canales oficiales.

Para inscribirse, es fundamental contar con el certificado que acredite la condición de alumno regular y tener actualizada la información del grupo familiar. También se recomienda seguir los comunicados de ANSES y del Ministerio de Educación para conocer las fechas y no quedar fuera del plazo. Estos son los pasos a seguir: