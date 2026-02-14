Los requisitos de las Becas Progresar de ANSES: los detalles
Este beneficio está destinado para jóvenes de entre 16 y 30 años y se estima que la fecha de inscripción comenzará entre marzo y abril. Cómo acceder y cuánto pagan.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) cuenta con distintos programas destinados a acompañar a diversos sectores de la población. Entre los más relevantes en cada comienzo de año se encuentran las Becas Progresar, una iniciativa orientada a respaldar a estudiantes que buscan iniciar, continuar o finalizar sus estudios.
Durante los primeros meses, los jóvenes deben completar la inscripción para acceder a este respaldo económico, destinado a acompañar sus estudios y facilitar la continuidad educativa. El objetivo central es brindar un apoyo mensual que contribuya a cubrir gastos académicos y reducir el riesgo de abandono escolar en los distintos niveles de formación.
Quiénes pueden ser beneficiarios en 2026
Las Becas Progresar están destinadas a jóvenes que cumplan determinadas condiciones de edad, estudio e ingresos. En términos generales, pueden solicitarlas personas de 16 a 24 años que estén cursando la educación obligatoria, formación profesional o estudios superiores.
En el caso de carreras terciarias o universitarias, el límite se amplía hasta los 30 años, mientras que en la línea Progresar Enfermería no hay tope de edad. Estos son los requisitos que deben cumplir los estudiantes para acceder a este programa:
- Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con un mínimo de dos años de residencia legal en el país y DNI vigente.
- Estar inscripto como estudiante regular en una institución educativa reconocida.
- Tener el esquema de vacunación completo y actualizado.
- Que los ingresos del grupo familiar no superen tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
Montos y modalidad de pago: el 80% mensual y el 20% condicional
En cuanto al importe, para 2026 se estima un valor mensual cercano a los $35.000, aunque la cifra definitiva dependerá de la confirmación oficial de ANSES.
En la mayoría de las líneas, el organismo paga el 80% todos los meses y retiene el 20% restante, que se entrega una vez que el estudiante demuestra que mantiene la regularidad académica.
Paso a paso: cómo y cuándo inscribirse
La apertura de inscripción para las Becas Progresar 2026 todavía no fue oficializada, pero se prevé que comience entre marzo y abril. El registro se realiza de manera digital y sin costo, únicamente a través de los canales oficiales.
Para inscribirse, es fundamental contar con el certificado que acredite la condición de alumno regular y tener actualizada la información del grupo familiar. También se recomienda seguir los comunicados de ANSES y del Ministerio de Educación para conocer las fechas y no quedar fuera del plazo. Estos son los pasos a seguir:
- Tener un usuario activo en Mi Argentina.
- Acceder al sitio oficial de Becas Progresar o a la app Progresar+.
- Completar el formulario con datos personales, académicos y socioeconómicos.
- Revisar y actualizar la información en Mi ANSES antes de enviar la solicitud.
