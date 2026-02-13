La Bancaria cerró un gran acuerdo salarial para enero: cuánto cobrarán los trabajadores del sector
La Asociación Bancaria acordó para los trabajadores de bancos privados y públicos un aumento equivalente al índice de precios al consumidor (IPC) más reciente.
La Asociación Bancaria, que representa a los trabajadores de bancos privados y públicos, acordó un aumento salarial del 2,9% para enero con relación a los haberes del mes anterior, igualando así la inflación del primer mes del año calculada por el Indec.
De esta manera, el ingreso mensual inicial de los bancarios será a partir del mes pasado de $2.125.068,44, mientras que el bono por el Día del Bancario quedó fijado en $ 1.894.425,01 “a corregir por futuras actualizaciones”, informó el sindicato.
Sobre el sueldo inicial actualizado, el gremio precisó que “dicha actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, sobre los salarios de diciembre 2025”.
Además informó que “según lo acordado oportunamente, para el mes de febrero de 2026 se continúa con el mismo mecanismo y el alcance estipulado en los acuerdos salariales anteriores, retomando la negociación paritaria en la segunda quincena de marzo de 2026”.
En ese sentido, la organización sindical conducida por Sergio Palazzo destacó que “de esta manera, una vez más, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”.
Ingresos necesarios para no ser pobres ni indigentes
Pocas horas antes de que se conociera el acuerdo salarial entre La Bancaria y los representantes de los bancos públicos y privados, el Indec dio a conocer cuánto necesitó en enero una familia tipo para no ser pobre o indigente.
Una familia con cuatro integrantes (dos adultos y dos menores) necesitó en el primer mes del año en curso ingresos por $1.360.299 para no ser pobre, mientras que la misma familia precisó $623.990 pesos para no llegar a ser considerado indigente.
Un adulto necesitó al menos $201.939 pesos para no ser considerado indigente, y $440.226 para no ser considerado pobre, precisó el organismo mediante el informe titulado “Valorización mensual de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total”, publicado el jueves último.
La variación mensual de la canasta alimentaria (CBA) fue de 5,8%, mientras que la básica total (CBT) fue de 3,9%. En el reporte de la medición interanual, la canasta alimentaria tuvo una variación de 37,6% y la total fue de 31,6%.
El comunicado de la Asociación Bancaria
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario