La Bancaria cerró un gran acuerdo salarial para enero: cuánto cobrarán los trabajadores del sector

Ingresos necesarios para no ser pobres ni indigentes

Pocas horas antes de que se conociera el acuerdo salarial entre La Bancaria y los representantes de los bancos públicos y privados, el Indec dio a conocer cuánto necesitó en enero una familia tipo para no ser pobre o indigente.

Una familia con cuatro integrantes (dos adultos y dos menores) necesitó en el primer mes del año en curso ingresos por $1.360.299 para no ser pobre, mientras que la misma familia precisó $623.990 pesos para no llegar a ser considerado indigente.

Un adulto necesitó al menos $201.939 pesos para no ser considerado indigente, y $440.226 para no ser considerado pobre, precisó el organismo mediante el informe titulado “Valorización mensual de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total”, publicado el jueves último.

La variación mensual de la canasta alimentaria (CBA) fue de 5,8%, mientras que la básica total (CBT) fue de 3,9%. En el reporte de la medición interanual, la canasta alimentaria tuvo una variación de 37,6% y la total fue de 31,6%.

