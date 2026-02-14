ANSES: qué tener en cuenta para no perder la Pensión por Invalidez
El organismo dio a conocer los valores de sus programas para el segundo mes del año. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para febrero, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones.
Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.
El requisito que define la permanencia en las Pensiones No Contributivas
El Certificado Médico Oficial (CMO) Digital es ahora el único documento válido para acreditar la condición sanitaria ante el Estado. Aquellas personas que recibieron una notificación vía Mi ANSES o carta documento y no hayan asistido a un hospital público para realizar la evaluación médica, corren el riesgo de ver suspendido su pago de marzo 2026.
Este trámite no es universal: solo deben realizarlo quienes hayan sido expresamente convocados por el organismo o aquellos cuyos certificados médicos hayan vencido. Implica una revisión por parte de profesionales de la salud en establecimientos sanitarios oficiales, quienes deben cargar el diagnóstico y los estudios complementarios directamente en el sistema de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Causas de baja y suspensión de Pensiones No Contributivas
Además de la falta del CMO actualizado, existen otras situaciones que pueden derivar en la interrupción del beneficio en marzo 2026:
- Incomparecencia: no presentarse a las citaciones médicas u auditorías programadas sin una justificación válida.
- Inconsistencia de datos: tener información de contacto desactualizada que impida las notificaciones oficiales.
- Superposición de beneficios: percibir otra jubilación, pensión o prestación contributiva incompatible.
- Situación patrimonial: superar el tope de ingresos familiares establecido (equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles).
Cómo saber si mi Pensión No Contributiva está en riesgo y pasos a seguir
Los titulares deben realizar un seguimiento activo de su estado prestacional a través de los canales oficiales:
- Ingresar a Mi ANSES: utilizar el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Sección Notificaciones: revisar si existe algún requerimiento de documentación o aviso de auditoría.
- Consulta de Cobros: verificar si para el mes de marzo figura el beneficio con estado «activo».
