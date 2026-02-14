ANSES: qué tener en cuenta para no perder la Pensión por Invalidez

Este trámite no es universal: solo deben realizarlo quienes hayan sido expresamente convocados por el organismo o aquellos cuyos certificados médicos hayan vencido. Implica una revisión por parte de profesionales de la salud en establecimientos sanitarios oficiales, quienes deben cargar el diagnóstico y los estudios complementarios directamente en el sistema de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).