Mar del Plata: delincuentes asaltaron a un chofer de app y se grabaron armados contando dinero

El viernes por la noche, personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Sexta intervino tras recibir un llamado al 911 que alertaba sobre un asalto a un chofer de aplicación. La víctima, un hombre de 50 años, fue abordado por varios sujetos armados que lo amenazaron y le sustrajeron su automóvil junto con pertenencias personales, incluyendo dinero en efectivo y elementos de valor. Este tipo de hechos se suma a un incremento de denuncias en la ciudad, donde los choferes de aplicaciones y repartidores se han convertido en blanco frecuente de delitos violentos, generando preocupación en la comunidad y en las autoridades locales sobre la seguridad en las calles.