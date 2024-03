Qué alimentos importados pagarán menos impuestos

Por su parte, desde Copal pidieron que se reduzcan los plazos de pago de importaciones de esos productos, ya que perjudica a los fabricantes locales, que importan insumos en hasta 120 días.

Cuáles son los alimentos importados que no pagarán IVA adicional

Tras el encuentro, desde el Gobierno informaron que los alimentos a importar que no pagarán IVA adicional son carnes bovinas, porcinas, aviar, y derivados; pescados y derivados; lácteos y derivados; huevos, hortalizas, legumbres, frutas, verduras, frutos secos y demás alimentos primarios, especias, cereales y sus derivados, oleaginosas y sus derivados, grasas y aceites, preparaciones alimenticias (pastas, salsas, panificados, confituras, enlatados, etc.), insumos alimenticios (extractos, concentrados, cacao, etc.), cervezas y bebidas sin alcohol.

Además de productos de higiene personal (algodones e hisopos, desodorantes corporales, máquinas y espuma de afeitar, insecticidas de uso personal, jabón de tocador, pañales descartables, papel higiénico, pastas dentales, preservativos, productos para bebes, protección femenina, shampoo y acondicionador).

En el rubro de limpieza se destacan: detergentes, jabón/detergente para ropa, suavizantes, lavandina, limpiadores y unos 800 medicamentos.