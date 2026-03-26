Indec: en enero, y por quinto mes consecutivo, los salarios perdieron frente a la inflación
Desde el inicio mismo de su gestión, Javier Milei hizo de la licuación de los salarios de los trabajadores una de las anclas centrales de su estrategia para hacer bajar la inflación
En enero pasado y por quinto mes consecutivo los salarios de los trabajadores corrieron a la inflación desde atrás. No se trata de un efecto inesperado de la política económica impulsada por el presidente Javier Milei y su ministro Luis Caputo si no, todo por el contrario, la licuación de salarios es una de las patas de su estrategia para combatir la inflación. Así lo advirtió ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) al difundir el nuevo Índice de Salarios.
De acuerdo con el Indec en enero pasado los salarios avanzaron un 2% en promedio frente al 2,9% de la inflación registrada en el primer mes del año. Con esta contracción de 0,9 puntos porcentuales frente la inflación en los últimos cinco meses los salarios estuvieron por detrás de la inflación 3,3 puntos porcentuales y llega a 7,9 puntos desde el inicio de la gestión libertaria.
Luis Campos, investigador de la CTA-Autónoma y especialista en cuestiones vinculadas al mercado laboral detalló que "el salario real de los trabajadores registrados volvió a caer en enero. El sector privado subió un 2,1% y el público un 1,8%, en ambos casos lejos del 2,9% del IPC. La caída promedio del sector formal contra noviembre de 2023 es del 8% (2,4% el sector privado y 17,8% el público). En el mediano plazo la caída salarial es dramática. Estamos en los niveles más bajos de las últimas dos décadas, sacando los primeros meses de 2024. Contra los picos de fines de 2017 el retroceso es de entre el 21% (sector privado) y el 35% (sector público)".
La última vez que vez que los salarios le ganaron a la inflación fue en agosto del año pasado cuando los ingresos de los trabajadores avanzaron un 2,4% frente a un suba de los precios que llegó al 1,9% ese mismo mes.
Elogios al trabajo en negro
El presidente Milei salió este jueves a defender el trabajo en negro al compartir por redes sociales un cuadro del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) que muestra la evolución del salario real en el empleo registrado y no registrado.
"La casta tiene miedo...!!! (SIC) Mirá cual es el sector que ha tenido el peor desempeño. Por otra parte, la mejora relativa de los informales nos deja en evidencia los problemas del mercado laboral pre-reforma y que el argumento sobre la calidad de los mismos es debatible", posteó Milei en su cuenta de X.
Milei celebró que el salario del sector privado no registrado, es decir el trabajo en negro, subió muy encima de los empleos público y del sector privado registrado (que siguen cayendo) y advirtió insólitamente que "la mejora relativa de los informales nos deja en evidencia los problemas del mercado laboral pre-reforma y que el argumento sobre la calidad de los mismos es debatible".
El informe completo del Indec
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario