Indec: en enero, y por quinto mes consecutivo, los salarios perdieron frente a la inflación

Elogios al trabajo en negro

El presidente Milei salió este jueves a defender el trabajo en negro al compartir por redes sociales un cuadro del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) que muestra la evolución del salario real en el empleo registrado y no registrado.

"La casta tiene miedo...!!! (SIC) Mirá cual es el sector que ha tenido el peor desempeño. Por otra parte, la mejora relativa de los informales nos deja en evidencia los problemas del mercado laboral pre-reforma y que el argumento sobre la calidad de los mismos es debatible", posteó Milei en su cuenta de X.

Milei celebró que el salario del sector privado no registrado, es decir el trabajo en negro, subió muy encima de los empleos público y del sector privado registrado (que siguen cayendo) y advirtió insólitamente que "la mejora relativa de los informales nos deja en evidencia los problemas del mercado laboral pre-reforma y que el argumento sobre la calidad de los mismos es debatible".

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El informe completo del Indec

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