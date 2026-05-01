Mundial 2026: un argentino debe trabajar 252 días más que un austriaco y casi lo mismo que un jordano para ir

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Curiosamente, el esfuerzo económico nacional es casi idéntico al de Jordania. Desde el país de Medio Oriente, el viaje cuesta USD 7.900 y el salario promedio se ubica en USD 712, exigiendo un total de 11,10 salarios mensuales, una cifra que refleja un impacto en el bolsillo sumamente parecido al nuestro.

El caso extremo de Argelia

Si bien el panorama local es desalentador frente a las potencias europeas, el informe también destaca realidades aún más complejas. Los fanáticos de Argelia son los más perjudicados en esta comparativa: con un ingreso promedio de apenas USD 306 y un costo de viaje de USD 7.900, necesitan acumular 25,82 sueldos mensuales (más de dos años de trabajo íntegro) para poder alentar a su equipo.