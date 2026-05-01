Qué carrera recomendar a los egresados para que tengan salarios por encima de la media

Ingeniería: Todas las ramas de la ingeniería presentan una altísima empleabilidad. Los profesionales de este sector son muy buscados por su versatilidad para optimizar recursos. Un Ingeniero Senior puede percibir un salario bruto mensual de hasta $4.500.000.

Programación y Ciencias de la Computación: El desarrollo de software sigue siendo uno de los perfiles más buscados del mercado debido al desequilibrio entre la oferta y la demanda. Los especialistas en Big Data pueden superar los $5.500.000 mensuales.

Data Science y Analítica de Datos: La interpretación de grandes volúmenes de información es fundamental para la toma de decisiones estratégicas. Las empresas buscan incorporar especialistas y ofrecen salarios de hasta $4.200.000 para perfiles Senior.

Marketing y Negocios Digitales: La transformación digital consolidó la necesidad de profesionales que diseñen estrategias de posicionamiento online e innoven en entornos virtuales. Los sueldos en estas áreas superan holgadamente los dos millones de pesos.

Las profesiones tradicionales que mantienen pleno empleo

Más allá del avance tecnológico, el estudio resalta que carreras históricas como la Enfermería mantienen una demanda sostenida en hospitales y clínicas, garantizando una salida laboral sumamente estable. En este sector, los salarios promedian entre $1.300.000 y $2.300.000 dependiendo la experiencia.

Asimismo, áreas como Logística y Supply Chain (impulsadas por el comercio electrónico), las Energías Renovables y los profesionales de Economía y Finanzas figuran entre las diez disciplinas más requeridas del país. Sobre este último sector, el informe detalla que la gestión de riesgos y estrategias financieras es vital en el escenario actual, ofreciendo salarios gerenciales que alcanzan los $11.000.000.