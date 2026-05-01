Qué carrera recomendar a los egresados para que tengan salarios por encima de la media
Un relevamiento destacó las 10 profesiones con mayor salida laboral y mejores salarios en Argentina para el año 2026. Conocé las opciones más demandadas.
Elegir qué estudiar en 2026 no es solo una decisión vocacional. En un mercado atravesado por la transformación digital y los constantes cambios, los estudiantes buscan información concreta sobre la salida laboral y los futuros salarios. En el marco del Día del Trabajador, repasamos cuáles son las profesiones más prometedoras.
Las áreas con mayor proyección en Argentina
Un reciente relevamiento realizado por la consultora Randstad identificó cuáles son las diez carreras con mejor salida laboral y proyección salarial en el país. Aunque las disciplinas tecnológicas continúan liderando la demanda, también se destacan varias áreas tradicionales.
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Ingeniería: Todas las ramas de la ingeniería presentan una altísima empleabilidad. Los profesionales de este sector son muy buscados por su versatilidad para optimizar recursos. Un Ingeniero Senior puede percibir un salario bruto mensual de hasta $4.500.000.
Programación y Ciencias de la Computación: El desarrollo de software sigue siendo uno de los perfiles más buscados del mercado debido al desequilibrio entre la oferta y la demanda. Los especialistas en Big Data pueden superar los $5.500.000 mensuales.
Data Science y Analítica de Datos: La interpretación de grandes volúmenes de información es fundamental para la toma de decisiones estratégicas. Las empresas buscan incorporar especialistas y ofrecen salarios de hasta $4.200.000 para perfiles Senior.
Marketing y Negocios Digitales: La transformación digital consolidó la necesidad de profesionales que diseñen estrategias de posicionamiento online e innoven en entornos virtuales. Los sueldos en estas áreas superan holgadamente los dos millones de pesos.
Las profesiones tradicionales que mantienen pleno empleo
Más allá del avance tecnológico, el estudio resalta que carreras históricas como la Enfermería mantienen una demanda sostenida en hospitales y clínicas, garantizando una salida laboral sumamente estable. En este sector, los salarios promedian entre $1.300.000 y $2.300.000 dependiendo la experiencia.
Asimismo, áreas como Logística y Supply Chain (impulsadas por el comercio electrónico), las Energías Renovables y los profesionales de Economía y Finanzas figuran entre las diez disciplinas más requeridas del país. Sobre este último sector, el informe detalla que la gestión de riesgos y estrategias financieras es vital en el escenario actual, ofreciendo salarios gerenciales que alcanzan los $11.000.000.
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