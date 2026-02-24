INDEC: la economía cerró 2025 con un crecimiento del 4,4% impulsada por el agro, pero la industria cayó

El informe oficial muestra que el crecimiento de diciembre estuvo impulsado principalmente por el sector primario, con la agricultura, ganadería, caza y silvicultura liderando la expansión con un aumento de 32,2% interanual, seguido de la pesca, que subió 18,3%. Además, la intermediación financiera avanzó 14,1%, mientras que los servicios de electricidad, gas y agua crecieron 10,7%, reflejando una demanda sostenida en segmentos estratégicos de la economía. Otros rubros como explotación de minas y canteras (+9,1%) y transporte y comunicaciones (+1,8%) también contribuyeron al resultado positivo, junto con leves avances en educación, salud y servicios sociales.