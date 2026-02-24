Escapadas: el paraíso oculto en la selva de Jujuy que tiene solo dos habitantes y es ideal para descansar
Se trata de Alto Calilegua, un rincón soñado en la región de las Yungas. Descubrí qué hacer y cómo llegar a este lugar ideal para conectar con la naturaleza.
Rodeado de vegetación exuberante y con un clima templado y húmedo durante gran parte del año, el lugar ofrece una experiencia distinta para el turismo: silencio, contacto directo con la naturaleza y hospitalidad rural. Su cercanía al Parque Nacional Calilegua lo transforma en una base estratégica para explorar uno de los ecosistemas más ricos del norte argentino.
El poblado se compone prácticamente de una vivienda donde sus dos habitantes reciben visitantes y ofrecen hospedaje sencillo. La humedad constante alimenta la vegetación y genera postales de nubes bajas, verdes intensos y senderos cubiertos por la selva de las Yungas.
Qué se puede hacer en Alto Calilegua
El principal atractivo es el contacto con la naturaleza. Los senderos del Parque Nacional Calilegua permiten recorrer distintos niveles de dificultad, atravesar puentes colgantes y descubrir cascadas escondidas en plena selva de montaña. Es un destino perfecto para trekking, fotografía de paisajes y momentos de contemplación.
La zona también es reconocida por el avistamiento de aves y fauna autóctona. En recorridos guiados pueden observarse tucanes, loros, monos caí e incluso pequeños yacarés en sectores más bajos y húmedos.
A pocos kilómetros se encuentra Libertador General San Martín, donde se pueden visitar fincas de caña de azúcar y citrus, y conocer parte de la historia de la industria azucarera local. La experiencia se completa con la gastronomía regional: tamales, humitas y empanadas jujeñas en comedores familiares y casas de campo.
Dónde queda Alto Calilegua
Alto Calilegua se ubica en el departamento Ledesma, a pocos kilómetros de Libertador General San Martín, dentro de la provincia de Jujuy. El camino asciende hasta casi mil metros sobre el nivel del mar, en plena región de las Yungas, uno de los ambientes con mayor biodiversidad del país.
Su ubicación estratégica lo convierte en un punto ideal para quienes buscan explorar la selva sin alejarse demasiado de un centro urbano.
Cómo llegar a Alto Calilegua
Desde San Salvador de Jujuy se debe tomar la Ruta Nacional 34 hasta Libertador General San Martín, en un trayecto de aproximadamente dos horas en auto. Luego, se continúa por un camino de montaña de ripio durante unos 40 minutos hasta llegar al paraje.
No hay transporte público que ascienda hasta el pueblo, por lo que se recomienda ir en vehículo particular o contratar una excursión. En temporada de lluvias, el acceso puede verse afectado, por lo que es conveniente consultar el estado del camino antes de viajar.
Para quienes se animan a salir de lo tradicional, Alto Calilegua representa una experiencia auténtica: poca gente, mucha humedad, selva vibrante y la posibilidad de desconectarse por completo en un rincón casi secreto de Jujuy.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario