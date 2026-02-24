Escapadas: el paraíso oculto en la selva de Jujuy que tiene solo dos habitantes y es ideal para descansar

Dónde queda Alto Calilegua

Alto Calilegua se ubica en el departamento Ledesma, a pocos kilómetros de Libertador General San Martín, dentro de la provincia de Jujuy. El camino asciende hasta casi mil metros sobre el nivel del mar, en plena región de las Yungas, uno de los ambientes con mayor biodiversidad del país.

Su ubicación estratégica lo convierte en un punto ideal para quienes buscan explorar la selva sin alejarse demasiado de un centro urbano.

Cómo llegar a Alto Calilegua

Desde San Salvador de Jujuy se debe tomar la Ruta Nacional 34 hasta Libertador General San Martín, en un trayecto de aproximadamente dos horas en auto. Luego, se continúa por un camino de montaña de ripio durante unos 40 minutos hasta llegar al paraje.

No hay transporte público que ascienda hasta el pueblo, por lo que se recomienda ir en vehículo particular o contratar una excursión. En temporada de lluvias, el acceso puede verse afectado, por lo que es conveniente consultar el estado del camino antes de viajar.

Para quienes se animan a salir de lo tradicional, Alto Calilegua representa una experiencia auténtica: poca gente, mucha humedad, selva vibrante y la posibilidad de desconectarse por completo en un rincón casi secreto de Jujuy.