INDEC: Luis Caputo desmintió a Eduardo Feinmann por el índice de inflación de enero

A su vez el columnista en Economía Guillermo Laborda explicó que ese fuerte salto en la inflación “le da, en lo que iba a ser la nueva metodología, una mayor ponderación a las tarifas de servicios públicos".

supermercado inflacion

Feinmann siguió revelando la trastienda del nuevo escándalo libertario: “Estos dichos provocaron que Marco Lavagna ponga el grito en el cielo. Me contó alguien cercano a Marco Lavagna que estaba a las p***, a las p*** escuchando el índice que daba a conocer el ministro de Economía“.

En medio de la polémica por el intento libertario de manipular el dato de inflación, Caputo salió al cruce de Feinmann. En sus redes sociales aseguró que "eso es falso".

Y hasta se animó a asegurar que la inflación iba a retomar, después de seis meses de subas ininterrumpidas, su tendencia a la baja con el nuevo índice. "De hecho daba una décima menos que el índice actual. Al menos eso me dijo Marco y también Pedro Lines".

Tras lo cual lo desafió: "Podes chequearlo con ellos".

Milei Caputo

Fin del relato

Tras seis años de gestión, Marco Lavagna presentó ayer su renuncia a la conducción del Indec en medio de una fuerte interna por los datos de inflación. Tras su salida, Caputo anunció la postergación en la aplicación de la nueva fórmula de inflación que estaba prevista para el 1° de este año por lo que el Indec continuará utilizando la medición actual para el IPC, confirmando que fue el eje central de la interna. La actual medición se realiza sobre la base de una "canasta de consumos" de hace 22 años, completamente desactualizada.

Para los registros del Indec de enero ese supuesto 2,5% que anticipó Caputo es bajo, y se entendió como una presión por parte del Gobierno para el dato de enero, que iba a estrenar nueva medición. Incluso varios consultoras, por ejemplo, vienen calculando una inflación de 3% en alimentos y 3,5% en supermercados en enero.

marco lavagna

Según reveló Rosalía Costantino ayer en minutouno.com, otro cortocircuito que venía teniendo también con Economía es la nueva medición del Indec, que pretende publicar información sobre la cantidad de ocupados en las apps, un dato que sería muy elevado, lo que mostraría un número muy importante de subocupación... algo que tampoco quiere el Gobierno que se difunda.

Finalmente, y siempre relacionado con el nuevo índice, el Gobierno se mostraba en desacuerdo con incluir los datos de los servicios, algo que propuso Lavagna. La gestión libertaria no quería aplicar el nuevo modelo hasta que las tarifas dejen de tener tanto impacto en el dato de inflación: la cifra de enero va a dar alta, y todavía más en febrero justamente por la quita de subsidios a luz y gas.