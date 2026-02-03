INDEC: Luis Caputo desmintió a Eduardo Feinmann por el índice de inflación de enero
El gobierno de Javier Milei intenta sostener el cada vez más endeble relato de la desinflación y para ello no dudó en frenar la actualización del método de medición del Indec. La insólita manipulación provocó un cruce entre Luis Caputo y Eduardo Feinmann.
Decidido a sostener el cada vez más endeble relato de la desinflación el gobierno de Javier Milei echó mano a las mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y suspendió la aplicación de la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La polémica medida produjo la renuncia del titular del Indec, Marco Lavagna, y un inesperado y áspero cruce entre el periodista Eduardo Feinmann y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.
Feinmann reveló este martes detalles de la polémica en el Indec y desnudó la verdadera razón de esta nueva manipulación del Indec.
“Hicimos una nota con Luis Caputo, el Ministro de Economía, y esa misma nota provocó unos dichos, de parte del Ministro, que provocaron la renuncia de Marco Lavagna como titular del Indec“, comenzó Feinmann.
En esa entrevista Caputo adelantó que la inflación de enero iba a rondar en el 2,5%, sin embargo Feinmann reveló que "tenía otro numerito el titular del Indec“.
Y siguió: “parece que el titular del Indec tenía entre 3,1 y 3,5, más o menos por ahí”.
A su vez el columnista en Economía Guillermo Laborda explicó que ese fuerte salto en la inflación “le da, en lo que iba a ser la nueva metodología, una mayor ponderación a las tarifas de servicios públicos".
Feinmann siguió revelando la trastienda del nuevo escándalo libertario: “Estos dichos provocaron que Marco Lavagna ponga el grito en el cielo. Me contó alguien cercano a Marco Lavagna que estaba a las p***, a las p*** escuchando el índice que daba a conocer el ministro de Economía“.
En medio de la polémica por el intento libertario de manipular el dato de inflación, Caputo salió al cruce de Feinmann. En sus redes sociales aseguró que "eso es falso".
Y hasta se animó a asegurar que la inflación iba a retomar, después de seis meses de subas ininterrumpidas, su tendencia a la baja con el nuevo índice. "De hecho daba una décima menos que el índice actual. Al menos eso me dijo Marco y también Pedro Lines".
Tras lo cual lo desafió: "Podes chequearlo con ellos".
Fin del relato
Tras seis años de gestión, Marco Lavagna presentó ayer su renuncia a la conducción del Indec en medio de una fuerte interna por los datos de inflación. Tras su salida, Caputo anunció la postergación en la aplicación de la nueva fórmula de inflación que estaba prevista para el 1° de este año por lo que el Indec continuará utilizando la medición actual para el IPC, confirmando que fue el eje central de la interna. La actual medición se realiza sobre la base de una "canasta de consumos" de hace 22 años, completamente desactualizada.
Para los registros del Indec de enero ese supuesto 2,5% que anticipó Caputo es bajo, y se entendió como una presión por parte del Gobierno para el dato de enero, que iba a estrenar nueva medición. Incluso varios consultoras, por ejemplo, vienen calculando una inflación de 3% en alimentos y 3,5% en supermercados en enero.
Según reveló Rosalía Costantino ayer en minutouno.com, otro cortocircuito que venía teniendo también con Economía es la nueva medición del Indec, que pretende publicar información sobre la cantidad de ocupados en las apps, un dato que sería muy elevado, lo que mostraría un número muy importante de subocupación... algo que tampoco quiere el Gobierno que se difunda.
Finalmente, y siempre relacionado con el nuevo índice, el Gobierno se mostraba en desacuerdo con incluir los datos de los servicios, algo que propuso Lavagna. La gestión libertaria no quería aplicar el nuevo modelo hasta que las tarifas dejen de tener tanto impacto en el dato de inflación: la cifra de enero va a dar alta, y todavía más en febrero justamente por la quita de subsidios a luz y gas.
