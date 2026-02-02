Por qué renunció Marco Lavagna: los cortocircuitos con el Ministerio de Economía por la inflación
La nueva fórmula de inflación y los datos que el Gobierno no quiere difundir resultaron las claves de la salida del funcionario cercano al Frente Renovador.
Tras seis años de gestión, Marco Lavagna presentó su renuncia a la conducción del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), y si bien se despidió con una carta dirigida a sus trabajadores, en la que hizo un balance de su etapa al frente del organismo; enseguida surgieron dudas y versiones sobre su precipitada salida, que incluyen un interna por los datos de inflación.
La decisión del funcionario, cercano al Frente Renovador, llega en un momento delicado. Si bien su gestión se caracterizó por mantener la transparencia estadística, la salida se da en el marco de ruidos internos por los salarios congelados en el instituto.
Incluso, luego de anunciar a Pablo Lines como reemplazante, el propio Luis Caputo anunció que postergarán la nueva fórmula de inflación, por lo que el INDEC continuará utilizando la medición actual para el IPC, confirmando que fue el eje central de la interna.
Al respecto, fuentes del organismo confirmaron a minutouno.com que la salida de Lavagna se desencadenó luego de que el ministro de Economía dijera este mismo lunes en una entrevista radial que la inflación de enero rondará el 2,5%.
Para los registros del Indec de enero ese porcentaje es bajo, y se entendió como una presión por parte del Gobierno para el dato de enero, que iba a estrenar nueva medición. Incluso varios consultoras, por ejemplo, vienen calculando una inflación de 3% en alimentos y 3,5% en supermercados en enero.
Según supo minutouno.com, otro cortocircuito que venía teniendo también con Economía es la nueva medición del Indec, que pretende publicar información sobre la cantidad de ocupados en las apps, un dato que sería muy elevado, lo que mostraría un número muy importante de subocupación... algo que tampoco quiere el Gobierno que se difunda.
Finalmente, y siempre relacionado con el nuevo índice, el Gobierno se mostraba en desacuerdo con incluir los datos de los servicios, algo que propuso Lavagna. La gestión libertaria no quería aplicar el nuevo modelo hasta que las tarifas dejen de tener tanto impacto en el dato de inflación: la cifra de enero va a dar alta, y todavía más en febrero justamente por la quita de subsidios a luz y gas.
