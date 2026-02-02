Por qué renunció Marco Lavagna: los cortocircuitos con el Ministerio de Economía por la inflación

indec

Según supo minutouno.com, otro cortocircuito que venía teniendo también con Economía es la nueva medición del Indec, que pretende publicar información sobre la cantidad de ocupados en las apps, un dato que sería muy elevado, lo que mostraría un número muy importante de subocupación... algo que tampoco quiere el Gobierno que se difunda.

Finalmente, y siempre relacionado con el nuevo índice, el Gobierno se mostraba en desacuerdo con incluir los datos de los servicios, algo que propuso Lavagna. La gestión libertaria no quería aplicar el nuevo modelo hasta que las tarifas dejen de tener tanto impacto en el dato de inflación: la cifra de enero va a dar alta, y todavía más en febrero justamente por la quita de subsidios a luz y gas.