Luis Caputo anunció que se posterga la aplicación de la nueva metodología para medir la inflación
El ministro de Economía confirmó que se mantendrá el índice actual “hasta que el proceso de desinflación esté consolidado”, reconociendo que fue el motivo de la salida de Marco Lavagna.
En la misma entrevista en la que anunció que Pedro Lines será el sucesor de Marco Lavagna al frente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno postergó la aplicación de la nueva metodología para medir la inflación.
De esta manera, el titular del Palacio de Hacienda dijo en Radio Rivadavia que se mantendrá el índice actual “hasta que el proceso de desinflación esté consolidado”, y admitió que esa decisión derivó en la renuncia de Lavagna.
“Había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación estuviese totalmente consolidado”, insistió Caputo, al tiempo que prometió que "la inflación va a seguir bajando y va a converger con valores internacionales".
NOTA EN DESARROLLO
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario