Quién es Pedro Lines, el funcionario que quería dejar INDEC por el sueldo y que reemplazará a Marco Lavagna

El perfil técnico de Pedro Lines y su trayectoria en el Indec

Pedro Lines, hasta ahora director Técnico del Indec, es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), posee una maestría en Economía del Centro de Estudios Macroeconómicos y actualmente cursa estudios de posgrado en Minería de Datos en la Universidad Austral.

Dentro del Indec, estuvo a cargo de la coordinación del Programa Estadístico Anual y del desarrollo de normas y procedimientos técnicos vinculados a la planificación, diseño, ejecución y evaluación de censos y encuestas, así como de la elaboración de indicadores económicos y sociales.

Lo curioso es que en el último tiempo trascendió que Lines venía evaluando su salida del Indec, principalmente por los bajos salarios de la administración pública. Incluso, antes de ser convocado para asumir la conducción del organismo, en su perfil de LinkedIn figuraba su intención de dejar el instituto.