Quién es Pedro Lines, el funcionario que quería dejar INDEC por el sueldo y que reemplazará a Marco Lavagna
La designación está vinculada a la discusión en torno a la implementación de la nueva fórmula de inflación, prevista originalmente para enero.
Tras la confirmación de la polémica salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el ministro Luis Caputo anunció que Pedro Lines asumirá como nuevo titular del organismo
"Le dije a Pedro Lines. Es un funcionario de excelente trayectoria, intachable. Cuando estaba la sospecha de la manipulación durante la gestión de Guillermo Moreno, incluso él se fue", afirmó el titular de Economía en declaraciones a Radio Rivadavia, al fundamentar la designación.
En este contexto, sostuvo que la renuncia de Lavagna estuvo relacionada con diferencias de criterio sobre el momento adecuado para aplicar el nuevo índice de precios: "Marcos tenía como fecha implementarlo ahora, y con el presidente siempre tuvimos la visión de que había que hacerlo cuando el proceso de desinflación estuviera totalmente consolidado", explicó. Pese a ello, aseguró que la salida se dio en buenos términos y que no fue una sorpresa para el Palacio de Hacienda.
La nueva metodología del Índice de Precios al Consumidor (IPC) forma parte de los compromisos asumidos por el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la última revisión del acuerdo por 20.000 millones de dólares. El cambio central consiste en actualizar la canasta de consumo, incorporando los datos de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, en reemplazo de la utilizada desde 2004.
Para enero, las consultoras privadas estimaban una inflación de entre 2,2% y 2,6%, lo que implicaba una desaceleración respecto de diciembre, cuando el IPC fue del 2,8%. El dato cobra especial relevancia para el equipo económico, ya que las bandas cambiarias se ajustan en función del índice que publica el Indec.
El perfil técnico de Pedro Lines y su trayectoria en el Indec
Pedro Lines, hasta ahora director Técnico del Indec, es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), posee una maestría en Economía del Centro de Estudios Macroeconómicos y actualmente cursa estudios de posgrado en Minería de Datos en la Universidad Austral.
Dentro del Indec, estuvo a cargo de la coordinación del Programa Estadístico Anual y del desarrollo de normas y procedimientos técnicos vinculados a la planificación, diseño, ejecución y evaluación de censos y encuestas, así como de la elaboración de indicadores económicos y sociales.
Lo curioso es que en el último tiempo trascendió que Lines venía evaluando su salida del Indec, principalmente por los bajos salarios de la administración pública. Incluso, antes de ser convocado para asumir la conducción del organismo, en su perfil de LinkedIn figuraba su intención de dejar el instituto.
