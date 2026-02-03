El Gobierno defendió la salida de Marco Lavagna del INDEC en medio de la polémica por la medición de inflación
Manuel Adorni y Luis Caputo detallaron que la decisión de postergar el nuevo índice de precios responde a una estrategia de "transparencia política".
Tras la renuncia de Marco Lavagna a la titularidad del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Ejecutivo salió a marcar la cancha respecto a la supuesta transparencia de las estadísticas públicas, a lo largo de una jornada signada por la polémica respecto a la medición de la inflación y los datos que el Gobierno parece no querer exponer.
El argumento central del Gobierno es evitar cualquier "suspicacia" que opaque los resultados del plan económico. Según el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el saliente titular del INDEC pretendía aplicar la nueva tecnología de medición en enero, algo que fue rechazado por el propio Javier Milei.
El Jefe de Gabinete salió de raid mediático este lunes, donde se encargó de defender la renuncia de Lavagna. "No estamos dispuestos a que la gente no tenga base de comparación. Íbamos a tener dos índices tomados distintos. Queremos que la gente vea que todo el esfuerzo que estamos haciendo hace dos años se traduce en baja inflacionaria", sostuvo en TN.
Adorni no tuvo reparos en descargarse contra las críticas de la oposición. "No cambiamos la metodología para que no digan que la cambiamos para que la inflación dé más baja el mes que viene. Dejamos todo como está y cuando la inflación sea cero, actualizaremos lo que haya que actualizar", indicó.
En tanto, sobre la desvinculación de Lavanga, insistió en que "él tenía diferencias de criterios", y apuntó: "Creía que enero tenía que ser la fecha para iniciar con la actualización de la canasta y nosotros no estábamos dispuestos porque implicaba generar suspicacias en términos comparativos".
Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, reforzó la idea de que el cambio metodológico —que planeaba dar mayor peso a los servicios (tarifas y transporte) y reducir el de alimentos— solo se aplicará cuando el escenario de precios esté estabilizado.
"Como estamos muy confiados de que la inflación va a caer, no queremos dar lugar a especulaciones. Vamos a mantener el índice hasta que el proceso de desinflación esté consolidado", explicó el titular de Hacienda horas más temprano.
Además, Caputo reveló que, si bien en mayo se proyectaba una mejora para este inicio de año, el "ataque político" del 2025 obligó a postergar los planes técnicos para no alterar la credibilidad de los datos en un momento sensible.
Con esta decisión, el Gobierno apuesta a que los indicadores actuales reflejen, bajo la misma vara de los últimos 24 meses, la convergencia hacia una inflación que —según vaticinó Adorni— pronto comenzará con "el número cero".
Pedro Lines, el funcionario que quería dejar INDEC por el sueldo y que reemplazará a Marco Lavagna
Pedro Lines, hasta ahora director Técnico del Indec, es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), posee una maestría en Economía del Centro de Estudios Macroeconómicos y actualmente cursa estudios de posgrado en Minería de Datos en la Universidad Austral.
Dentro del Indec, estuvo a cargo de la coordinación del Programa Estadístico Anual y del desarrollo de normas y procedimientos técnicos vinculados a la planificación, diseño, ejecución y evaluación de censos y encuestas, así como de la elaboración de indicadores económicos y sociales.
Lo curioso es que en el último tiempo trascendió que Lines venía evaluando su salida del Indec, principalmente por los bajos salarios de la administración pública. Incluso, antes de ser convocado para asumir la conducción del organismo, en su perfil de LinkedIn figuraba su intención de dejar el instituto.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario