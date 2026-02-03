El Gobierno defendió la salida de Marco Lavagna del INDEC en medio de la polémica por la medición de inflación

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, reforzó la idea de que el cambio metodológico —que planeaba dar mayor peso a los servicios (tarifas y transporte) y reducir el de alimentos— solo se aplicará cuando el escenario de precios esté estabilizado.

"Como estamos muy confiados de que la inflación va a caer, no queremos dar lugar a especulaciones. Vamos a mantener el índice hasta que el proceso de desinflación esté consolidado", explicó el titular de Hacienda horas más temprano.

Además, Caputo reveló que, si bien en mayo se proyectaba una mejora para este inicio de año, el "ataque político" del 2025 obligó a postergar los planes técnicos para no alterar la credibilidad de los datos en un momento sensible.

Con esta decisión, el Gobierno apuesta a que los indicadores actuales reflejen, bajo la misma vara de los últimos 24 meses, la convergencia hacia una inflación que —según vaticinó Adorni— pronto comenzará con "el número cero".

Pedro Lines, hasta ahora director Técnico del Indec, es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), posee una maestría en Economía del Centro de Estudios Macroeconómicos y actualmente cursa estudios de posgrado en Minería de Datos en la Universidad Austral.

Dentro del Indec, estuvo a cargo de la coordinación del Programa Estadístico Anual y del desarrollo de normas y procedimientos técnicos vinculados a la planificación, diseño, ejecución y evaluación de censos y encuestas, así como de la elaboración de indicadores económicos y sociales.

Lo curioso es que en el último tiempo trascendió que Lines venía evaluando su salida del Indec, principalmente por los bajos salarios de la administración pública. Incluso, antes de ser convocado para asumir la conducción del organismo, en su perfil de LinkedIn figuraba su intención de dejar el instituto.

Pedro Lines