Luis Caputo seca la plaza de pesos por el "ruido electoral manifiesto"

El ministro indicó también que la incertidumbre electoral impacta de igual manera en los bonos en pesos. Según Caputo, los inversores no reaccionan solo a los fundamentos económicos, sino a la posibilidad de cambios que alteren el equilibrio alcanzado en el país.

Respecto al dólar, defendió el esquema de flotación del dólar, remarcando que el valor del billete puede subir o bajar según la disponibilidad de pesos en el mercado.

Recordó que en julio la cotización avanzó 13,6%, pero el aumento efectivo fue inferior a $100: “Ya cayó más en agosto que lo que subió en julio”, resaltó.

“¿Cuál es la tasa de equilibrio de un Congreso que te pone 12 leyes para romper el equilibrio fiscal en dos semanas? El mercado lo dirá. El dólar se moverá de acuerdo a esa tasa”, afirmó.

En este marco, Caputo descartó que el Banco Central intervenga comprando divisas hasta que finalice el período electoral. “Tampoco vamos a estar comprando dólares en esta situación porque sería inyectar también pesos”, advirtió, y reafirmó que la prioridad es mantener la estabilidad cambiaria como pilar del programa económico.