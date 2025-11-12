Inflación de 2,3% en octubre: cuánto necesitó una familia tipo para no caer en la pobreza

canasta basica indec

Cuáles fueron los rubros que más aumentaron en octubre

El mayor impacto lo sufrió el área de Transporte, que registró un aumento del 3,5% en octubre, golpeando nuevamente al bolsillo de los argentinos. En tanto, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles volvió a ubicarse como uno de los rubros con mayor incremento: 2,8%, esta vez.

Luego, se ubicó Bienes y servicios varios con una suba del 2,4%, al igual que Prendas de vestir y calzado y Bebidas alcohólicas y tabaco. Por debajo, con un 2,3%, se alojó Alimentos y bebidas no alcohólicas, equiparándose con el nivel de inflación general.