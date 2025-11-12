Inflación de octubre: cuáles fueron los rubros que más aumentaron

Por su parte, Restaurantes y hoteles registró un aumento de 2,2%, al igual que Comunicación, mientras que Salud se ubicó en 1,8%. Seguidamente, se encuentran Educación, con un 1,7% de suba; y Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y Cultura, con un 1,6%.

Expectativa del mercado: la inflación de 2025 sería de casi el 30%

El pasado viernes el Banco Central (BCRA) publicó su último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), realizado entre el 29 y el 31 de octubre. La mediana de las proyecciones de los participantes indicó que la inflación del mes pasado habría sido del 2,2%, muy cerca de lo que finalmente fue: 2,3%.

En este sentido, el pronóstico a mediano plazo es favorable porque según las 42 consultoras, centros de investigación y entidades financieras que respondieron el relevamiento, el aumento de precios acumulado de 2025 va a quedar alrededor del 29,6%.

Asimismo, para 2026 el mercado espera que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) trepe 18,7%. Vale remarcar que las consultas del BCRA se hicieron luego de las elecciones legislativas nacionales, que arrojaron al oficialismo como el gran ganador y cambiaron el "clima" económico y financiero.

En paralelo, la city redujo también sus expectativas de devaluación. Las estimaciones ubican al tipo de cambio oficial en la zona de los $1.500 hacia fin de año y avizoran una tendencia decreciente en las variaciones mensuales del "billete verde", siempre dentro del techo de la banda.

Precisamente, esta semana el presidente Javier Milei aseguró que las bandas seguirán vigentes hasta 2027. En ese marco, el sector privado espera que el dólar mayorista suba 16,3% en 2026, incluso por debajo de la inflación estimada para el mismo período.

En cuanto a la actividad económica, el mercado mantuvo en el 3,9% su expectativa de crecimiento del PBI para el acumulado del año. En los REM previo se venía viendo un deterioro en las proyecciones, desde la zona del 5%, a raíz del estancamiento que muestra la economía argentina desde febrero.

Además, el REM de octubre exhibió que la tasa de los plazos fijos mayoristas terminaría este año en torno al 35%, para luego descender al 20% hacia fines de 2026. Por otra parte, los privados estiman un superávit comercial superior a los u$s8.000 millones tanto este año como el próximo, y un desempleo manteniéndose casi sin modificaciones, por encima del 7%.