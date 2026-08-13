El INDEC da a conocer este jueves el dato de inflación de julio

"Seguimos profundizando el proceso de desinflación. Da entre 1,9 y 2,3 por ciento: estará más o menos por ahí, seguramente. Con la política fiscal y monetaria actual, inevitablemente vamos a converger a una inflación internacional", sostuvo el titular del Palacio de Hacienda.

De esta forma, el informe que se conocerá esta tarde tendrá una doble lectura para los analistas: no solo se evaluará el número general del índice, sino también el comportamiento específico de la inflación núcleo y el rubro alimentos, considerados los termómetros esenciales para medir la velocidad y sustentabilidad de la desaceleración de precios.