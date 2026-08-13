El INDEC da a conocer este jueves el dato de inflación de julio
El Gobierno busca consolidar el quiebre del 2% de junio, mientras que proyecciones privadas y oficiales ubican las estimaciones en torno a ese umbral.
Este jueves a las 16, el INDEC dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio, un indicador financiero y político clave para determinar si el proceso de desinflación logra consolidar el quiebre del 2% registrado en junio o si el índice vuelve a superar dicha barrera.
El consenso de los analistas de mercado concentra sus pronósticos en un rango de entre el 1,9% y el 2,2%, condicionado en parte por la reciente suba de la inflación en la Ciudad de Buenos Aires, que trepó al 2,9%.
El antecedente inmediato dejó una vara alta para el equipo económico. En junio, la inflación nacional se ubicó en el 1,9%, perforando el piso del 2% por primera vez en diez meses, con un acumulado semestral del 16,8% y una variación interanual del 33,5%.
Detrás de aquella moderación operó el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas —con un incremento de apenas 1,3%— y la desaceleración de la inflación núcleo, que descendió al 1,6%.
El anticipo Luis Caputo sobre el dato de inflación de julio
En la antesala de la difusión oficial, el ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al tema durante una presentación en la Bolsa de Comercio de Córdoba. El funcionario anticipó que el registro se ubicará en un rango de entre 1,9% y 2,3% y ratificó el rumbo de la estrategia oficial.
"Seguimos profundizando el proceso de desinflación. Da entre 1,9 y 2,3 por ciento: estará más o menos por ahí, seguramente. Con la política fiscal y monetaria actual, inevitablemente vamos a converger a una inflación internacional", sostuvo el titular del Palacio de Hacienda.
De esta forma, el informe que se conocerá esta tarde tendrá una doble lectura para los analistas: no solo se evaluará el número general del índice, sino también el comportamiento específico de la inflación núcleo y el rubro alimentos, considerados los termómetros esenciales para medir la velocidad y sustentabilidad de la desaceleración de precios.
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