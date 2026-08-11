Se viene el dato del INDEC sobre el IPC de julio 2026 y se espera una nueva aceleración

Analytica fue la que relevó el guarismo más bajo y la ubicó en el 1,9%, el mismo nivel que el mes previo. En tanto para EconViews y Equilibra será del 2% mientras que para EcoGo y Fundación Libertad y Progreso será todavía un poco más alta y llegará al 2,1%.

En tanto el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a julio que publicó la semana pasada el Banco Central de la República Argentina (REM) muestra optimismo en que se mantendrá la estabilidad de precios y cambiaria.

Las 33 consultoras y centros de investigación y 12 instituciones financieras que participaron de la encuesta señalan que la inflación de julio fue de 2%, con lo cual se habría detenido el proceso de desinflación, aunque en un nivel acotado.

Asimismo, para los próximos meses se espera que el costo de vida tenga variaciones entre 1,6% y 1,8%. De esta forma, para todo 2026 se calcula una inflación de 29,8% y para los próximos doce meses de 21,8%.

Se disparó la inflación de CABA: 2,9% en julio impulsada por los servicios

Inflación en la Ciudad

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,9% y acumuló un avance del 19,4% en los primeros siete meses de 2026. Sin embargo julio siempre es un mes de alta inflación en la Ciudad pro las vacaciones de invierno y esto no se traduce de manera lineal al IPC nacional.

Según el informe compartido por el Instituto, el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) registró una variación interanual del 33,2%, lo que se traduce en 1,4 puntos porcentuales por encima de junio que fue del 32,6%.

La inflación en territorio porteño escaló en julio 1,1 puntos porcentuales frente a junio que fue del 1,8%. De esta manera rompió la tendencia de desaceleración que empezó a exhibir el IPC de abril, que había llevado a quebrar el 2% después de nueve meses.

El reporte del organismo estadístico reveló que la variación de julio respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Restaurantes y hoteles, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte, Alimentos y bebidas no alcohólicas y Recreación y cultura, que en conjunto aportaron 2,11 puntos porcentuales al alza del Nivel General.

Entre los aumentos se destaca la suba de 5,3% en Restaurantes y Hoteles, que sumó casi 1 punto a la variación mensual del IPCBA. Según los especialistas, el incremento fue «resultado de las subas en las tarifas del servicio de alojamiento en hoteles por motivos turísticos».

Con el mayor peso de los sectores vinculados al consumo en vacaciones de invierno, sobresale la fuerte aceleración de precios en CABA que sirve como anticipo al dato nacional que publicará el Indec.