Inflación libertaria: la canasta de Pascuas llega con aumentos de hasta el 63%

En lo que respecta a los huevos, las categorías relevadas por la consultora fueron: el Mini Eggs x 24 unidades (85 g), que presenta el mayor incremento, 49% con respecto al año anterior; el Huevo de pascuas Sorpresa de 150 g, que aumentó 45% y el Huevo de Pascua más chiquito (17 g), que creció 40%. Le siguen el Huevo de pascuas Sorpresa de 20 g (+38%), Huevo de pascuas negro/blanco de 110g (+28%), y por último el Huevo de pascuas de leche de 55g (+27%).

Asimismo, analizaron el precio del huevo de pascua relleno, que ganó notoriedad durante la pandemia porque lo armaban pequeños emprendedores en sus casas. Este año un huevo relleno de unos 500 g tiene un valor aproximado de 29.900 pesos, representando un aumento interanual del 36%, contra los 22 mil pesos en 2025.

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Di Pace explica que ­­este aumento en los huevos "se explica principalmente por el shock previo en el precio internacional del cacao. Durante 2024, registró subas históricas impulsadas por problemas climáticos, plagas y caída de la producción en África Occidental, que concentra más del 60% de la oferta global. Esto llevó el precio del insumo a máximos récord, encareciendo fuertemente los costos de la industria chocolatera". En ese sentido, el traslado a precios minoristas sigue rezagado, mientras que las empresas ajustaron precios para recomponer márgenes tras el shock previo y enfrentan además costos locales elevados (logística, salarios, impuestos), lo que sostiene valores altos en góndola.

Las roscas de Pascuas también mostraron grandes aumentos en comparación al año pasado. El aumento más destacado se dio en la rosca artesanal de 500 g, que compramos en la panadería, con un precio de 8 mil pesos en 2025, y 13 mil pesos en 2026, lo que suma un aumento del 63%.

Le sigue la rosca de 900 g, con un aumento del 52%, ya que el año pasado costaba 16.500 pesos y este año 25 mil pesos. Por último, el menor aumento con un 47%, lo tiene la rosca industrial de Pack cerrado por 400 g, que se vende en Supermercados, donde el año pasado costaba 3.500 pesos, y este año su precio es de 5.150 pesos.­­

"Los aumentos en la rosca de Pascua responde principalmente a la suba de costos de insumos clave, más que a un shock de demanda. En particular, productos como harina, huevos, azúcar, crema y chocolate registraron fuertes incrementos, impactando directamente en el costo de producción de panaderías y confiterías. A esto se suma el aumento en costos operativos (salarios, energía, logística) y una menor escala de producción por caída del consumo, lo que eleva el costo unitario. En muchos casos, los comercios ajustan precios para sostener márgenes en un contexto de ventas más débiles", sostuvo Focus Market.