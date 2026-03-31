Inflación libertaria: la canasta de Pascuas llega con aumentos de hasta el 63%
Con 10 meses de inflación al alza de manera ininterrumpida, Javier Milei y Luis Caputo vieron deshacerse en el aire el relato libertario. La canasta de pascuas, con subas muy por encima del avance de precios registrado en el último año dejó en evidencia los límites del plan económico.
A pesar del relato libertario, la supuesta desinflación que tanto pregonan el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo no se verifica ni en las góndolas ni en los relevamientos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) que ya dieron cuenta de una sostenida aceleración de la inflación en los últimos 9 meses a los que se sumaría también marzo una vez que se conozca el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En la previa de las Pascuas, las familias se están encontrando que algunos de los productos tradicionales de esta época también estuvieron afectados por alzas de precios muy por encima de la inflación registrada en el último año. En algunos casos, las subas llegan hasta el 63% en los últimos 12 meses.
Así se desprende del último relevamiento realizado por la consultora Focus Market, sobre la canasta de productos típicos de las Pascuas para 2026.
El pescado suele ser el protagonista del almuerzo de Pascuas, y este año muestra encarecimiento entre los cortes más consumidos. El mayor aumento este año es del 58% para el caso del kilo de calamar. Le siguen el kilo de filet de merluza con el 27%, el kilo de milanesa de pescado con un 15%, y los 250 g de kanikama con un 9% de aumento.
Según Damián Di Pace, director de la consultora, la notoria suba del calamar se debe a factores externos, ya que mostró un "fuerte dinamismo exportador, con mayor demanda internacional y mejora de precios". De esta forma, presiona los valores locales, a diferencia de la merluza, que tiene precios internacionales estables y un perfil más orientado al mercado interno.
Otro producto relevado fue la lata de atún natural de 170 g, que mostró un aumento del 25% respecto al 2025. “La caída en términos nominales del precio del atún en lata entre marzo de 2024 y marzo de 2026 responde principalmente a un shock de oferta importada y mayor competencia. Tras la apertura de importaciones, ingresaron al mercado argentino marcas extranjeras -principalmente de Ecuador- con precios significativamente más bajos, lo que generó una guerra de precios en góndola", indicó Di Pace.
En lo que respecta a los huevos, las categorías relevadas por la consultora fueron: el Mini Eggs x 24 unidades (85 g), que presenta el mayor incremento, 49% con respecto al año anterior; el Huevo de pascuas Sorpresa de 150 g, que aumentó 45% y el Huevo de Pascua más chiquito (17 g), que creció 40%. Le siguen el Huevo de pascuas Sorpresa de 20 g (+38%), Huevo de pascuas negro/blanco de 110g (+28%), y por último el Huevo de pascuas de leche de 55g (+27%).
Asimismo, analizaron el precio del huevo de pascua relleno, que ganó notoriedad durante la pandemia porque lo armaban pequeños emprendedores en sus casas. Este año un huevo relleno de unos 500 g tiene un valor aproximado de 29.900 pesos, representando un aumento interanual del 36%, contra los 22 mil pesos en 2025.
Di Pace explica que este aumento en los huevos "se explica principalmente por el shock previo en el precio internacional del cacao. Durante 2024, registró subas históricas impulsadas por problemas climáticos, plagas y caída de la producción en África Occidental, que concentra más del 60% de la oferta global. Esto llevó el precio del insumo a máximos récord, encareciendo fuertemente los costos de la industria chocolatera". En ese sentido, el traslado a precios minoristas sigue rezagado, mientras que las empresas ajustaron precios para recomponer márgenes tras el shock previo y enfrentan además costos locales elevados (logística, salarios, impuestos), lo que sostiene valores altos en góndola.
Las roscas de Pascuas también mostraron grandes aumentos en comparación al año pasado. El aumento más destacado se dio en la rosca artesanal de 500 g, que compramos en la panadería, con un precio de 8 mil pesos en 2025, y 13 mil pesos en 2026, lo que suma un aumento del 63%.
Le sigue la rosca de 900 g, con un aumento del 52%, ya que el año pasado costaba 16.500 pesos y este año 25 mil pesos. Por último, el menor aumento con un 47%, lo tiene la rosca industrial de Pack cerrado por 400 g, que se vende en Supermercados, donde el año pasado costaba 3.500 pesos, y este año su precio es de 5.150 pesos.
"Los aumentos en la rosca de Pascua responde principalmente a la suba de costos de insumos clave, más que a un shock de demanda. En particular, productos como harina, huevos, azúcar, crema y chocolate registraron fuertes incrementos, impactando directamente en el costo de producción de panaderías y confiterías. A esto se suma el aumento en costos operativos (salarios, energía, logística) y una menor escala de producción por caída del consumo, lo que eleva el costo unitario. En muchos casos, los comercios ajustan precios para sostener márgenes en un contexto de ventas más débiles", sostuvo Focus Market.
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