Inflación maquillada: Milei y Caputo volvieron a postergar la suba de los impuestos a los combustibles
La medida busca morigerar el impacto de la suba de esos tributos en la inflación ya que las petroleras los trasladan de manera directa a los precios en surtidor
El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, apelaron este viernes una vez más al viejo manual del kirchnerismo y resolvieron potergar la suba del Impuesto a los Combustibles para morigerar su impacto en la inflación en momentos en que el avance de los precios se volvió a acelerar y pone en entredicho la única cucarda en materia económica que el gobierno libertario puede colgarse. Así quedó plasmado en el Decreto 1305/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei; Caputo y del Jefe de Gabinete, Diego Santilli.
Allí se dispuso postergar hasta el 1° de diciembre de 2026 la aplicación de incrementos en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. De este modo, se busca evitar una mayor presión sobre la inflación y el bolsillo de los consumidores.
Esta postergación alcanza a las actualizaciones pendientes acumuladas durante los períodos 2024, 2025 y los dos primeros trimestres de 2026.
Según justificó el Ejecutivo en la normativa, con la prórroga se pretende "continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible", impidiendo que la carga impositiva se traslade de manera inmediata a los surtidores.
El diferimiento fiscal se produce en un escenario signado por los recientes ajustes aplicados por las compañías petroleras debido a la volatilidad internacional del crudo. Shell, Axion y Puma remarcaron sus precios con incrementos de entre el 2% y el 5% según el producto.
Por su parte, la estatal YPF ajustó un 1% sus valores con el fin de evitar traslados bruscos y acompañar la demanda en el mercado interno.
Dado que YPF concentra más del 55% de las ventas de combustible en todo el país, sus tarifas funcionan como el principal ordenador del mercado nacional. Ante esto, la compañía detalló que la suba no será lineal para todas las estaciones de servicio.
Decreto 1305/2026:
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