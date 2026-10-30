Inflación maquillada: Milei y Caputo volvieron a postergar la suba de los impuestos a los combustibles

Por su parte, la estatal YPF ajustó un 1% sus valores con el fin de evitar traslados bruscos y acompañar la demanda en el mercado interno.

Dado que YPF concentra más del 55% de las ventas de combustible en todo el país, sus tarifas funcionan como el principal ordenador del mercado nacional. Ante esto, la compañía detalló que la suba no será lineal para todas las estaciones de servicio.

Decreto 1305/2026: