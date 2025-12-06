Alerta: el Banco Central difundió los pronósticos económico-financieros del mercado para 2026
La entidad hizo públicos los resultados del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a noviembre último. Todos los detalles.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó esta semana los resultados del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a noviembre último, que consolida las proyecciones sobre las principales variables económicas y financieras.
Según se informó, el relevamiento fue realizado entre el 26 y el 28 de noviembre, contemplando a 46 participantes, entre 34 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras de nuestro país.
Con el foco puesto en el sendero de desaceleración de la inflación y el comportamiento del dólar para el próximo año, el informe revela que los analistas esperan que la economía mantenga un ritmo de crecimiento moderado y que el sendero mensual descendente de precios se consolide.
En términos generales, los pronósticos sugieren que 2026 será un año de ajuste fino y estabilización tras el shock de los dos primeros años de gestión libertaria, con un crecimiento económico sostenido y una inflación más o menos bajo control.
Principales conclusiones del REM correspondiente a noviembre 2025
Inflación
En primer lugar, el REM proyecta que el descenso de la inflación mensual, iniciado en 2025, continúe hasta mayo de 2026, momento en el que se espera que alcance el 1,5%. No obstante, para el onceavo mes de este año la proyección es de 2,3%.
Dólar estadounidense
En cuanto a la cotización de la moneda estadounidense, el consenso entre los consultados pronostica que el tipo de cambio nominal se ubique para diciembre de este año en $1.472,9 y para el último mes de 2026 en $1.720 por dólar, arrojando una variación interanual esperada de +16,8%.
Tasa de referencia
La Tasa Activa de Referencia (TAMAR) de bancos privados proyectada para el último mes del año próximo se sitúa en 20,9% nominal anual, lo que equivale a una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 1,7%.
Comercio exterior
Sobre el comercio exterior de bienes, se proyecta para 2025 que las exportaciones (FOB) totalicen U$S85.667 millones y las importaciones (CIF) se ubique en U$S77.140 millones, con un superávit comercial anual esperado es de 8.527 millones de la misma moneda.
PBI
Finalmente, entre los principales puntos del reporte destaca el referido al crecimiento del PIB: los analistas proyectan que el Producto Interno Bruto ajustado por estacionalidad crezca un 0,9% en el primer trimestre de 2026.
Resultados completos del REM Noviembre 2025
