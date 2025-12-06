Alerta: el Banco Central difundió los pronósticos económico-financieros del mercado para 2026

Dólar estadounidense

pesos dolares 1 La cotización del dólar blue y el dólar oficial.

En cuanto a la cotización de la moneda estadounidense, el consenso entre los consultados pronostica que el tipo de cambio nominal se ubique para diciembre de este año en $1.472,9 y para el último mes de 2026 en $1.720 por dólar, arrojando una variación interanual esperada de +16,8%.

Tasa de referencia

La Tasa Activa de Referencia (TAMAR) de bancos privados proyectada para el último mes del año próximo se sitúa en 20,9% nominal anual, lo que equivale a una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 1,7%.

Comercio exterior

Sobre el comercio exterior de bienes, se proyecta para 2025 que las exportaciones (FOB) totalicen U$S85.667 millones y las importaciones (CIF) se ubique en U$S77.140 millones, con un superávit comercial anual esperado es de 8.527 millones de la misma moneda.

PBI

Finalmente, entre los principales puntos del reporte destaca el referido al crecimiento del PIB: los analistas proyectan que el Producto Interno Bruto ajustado por estacionalidad crezca un 0,9% en el primer trimestre de 2026.

Resultados completos del REM Noviembre 2025

COMPLETO-relevamiento-expectativas-mercado-nov-2025