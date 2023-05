La oposición cruzó al Gobierno por otro mal dato de inflación

Una de las primeras en salir a capitalizar políticamente la imposibilidad del gobierno de morigerar la inflación fue la precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quien en su cuenta de Twitter publicó: "La inflación “psicológica” de abril fue de 8,4 %. Psicológicamente creés que comprás menos productos, ¡pero no! El presidente te lo explica: no es tu bolsillo, es tu inconsciente que te hace creer que estás comprando menos".

https://twitter.com/mariuvidal/status/1657099432452673540 8,4% de inflación mensual “IMAGINARIA”

108,8% de inflación interanual “IMAGINARIA”.



Más de tres años gobernando sin plan económico y le da la cara para decir que los argentinos que no llegan a fin de mes ALUCINAN. pic.twitter.com/wPdk0V4s5u — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) May 12, 2023

En la misma línea se pronunció la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal quien aseguró: "8,4% de inflación mensual ‘IMAGINARIA’; 108,8% de inflación interanual ‘IMAGINARIA´. Más de tres años gobernando sin plan económico y le da la cara para decir que los argentinos que no llegan a fin de mes ALUCINAN".

Por su parte, el referente de la ultraderecha argentina y también precandidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, disparó: “Con estos niveles de inflación la pregunta no es sobre si dolarizar o no, la pregunta es ¿por qué seguir con el peso como moneda? El peso es la moneda que emite el político argento, por lo que no puede valer ni excremento. Defender el peso es defender la estafa de la política”.

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1657099436529537030 La inflación “psicológica” de abril fue de 8,4 %. Psicológicamente creés que comprás menos productos, ¡pero no!

El presidente te lo explica: no es tu bolsillo, es tu inconsciente que te hace creer que estás comprando menos. pic.twitter.com/gokhP7xgSA — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 12, 2023

En tanto, el diputado nacional de la UCR Mario Negri sostuvo desde su cuenta de Twitter: “8,4% la inflación de abril y 108% anualizada (será de +150% en diciembre). Mientras el Gobierno cae en un tobogán, la inflación ya está en la estratósfera. ¡La guerra contra la inflación del tridente Alberto, Cristina y Massa usa pólvora mojada!”.

También se sumó a la fila para disparar contra el gobierno el también precandidato presidencial de Juntos por el Cambio y alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta. “La inflación es real y se siente en el supermercado, cuando no podés comprar todo lo que necesitás o tenés que elegir otra marca porque la de siempre está carísima. Da bronca no poder darse algún gusto o dejar de hacer cosas a pesar de trabajar duro. Esto vamos a cambiar”.

https://twitter.com/JMilei/status/1657100447897866255 Con estos niveles de inflación la pregunta no es sobre si dolarizar o no, la pregunta es ¿por qué seguir con el peso como moneda?

El peso es la moneda que emite el político argento, por lo que no puede valer ni excremento.

Defender el peso es defender la estafa de la política. https://t.co/HPVNjXEVmc — Javier Milei (@JMilei) May 12, 2023

En tanto el senador y candidato a gobernador de Mendoza de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, apuntó contra Sergio Massa. “La triste paradoja de Massa y el gobierno kirchnerista. Lograron en abril que la inflación empezara con 3, pero no la mensual, sino la acumulada en el año. En cuatro meses, 32 por ciento de inflación. Un completo fracaso”, afirmó en sus redes sociales.

En la misma línea, el legislador nacional del PRO y precandidato a gobernador bonaerense, Diego Santilli, cuestionó: “Por esto querían que el INDEC esconda el índice. Otra vez tenemos la inflación más alta en 20 años. Otra vez tenemos la inflación más alta de la región. Otra vez tenemos más inflación que Venezuela. Otra vez la inoperancia de este gobierno nos explota en la cara”.

https://twitter.com/horaciorlarreta/status/1657106554292695040 La inflación es real y se siente en el supermercado, cuando no podés comprar todo lo que necesitás o tenés que elegir otra marca porque la de siempre está carísima. Da bronca no poder darse algún gusto o dejar de hacer cosas a pesar de trabajar duro. Esto vamos a cambiar. pic.twitter.com/P7fpTDy1Gc — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) May 12, 2023