Massa reúne a su equipo durante el fin de semana y prepara nuevas medidas contra la inflación

PBI riqueza inflación salarios aumentos suba.jpg

Quien anticipó lo que se venía fue el secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, quien esta mañana señaló que “todos los días estamos luchando fuerte y nos cuesta mucho, lo reconocemos. Pero no nos quedamos quietos. Este es el desafío. El sábado, ante la cifra, Sergio Massa no se va a quedar quieto. No es que aceptamos fatalmente esta cifra. No estamos quietos. De la Argentina real nos estamos ocupando todos los días”.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este viernes que la inflación en abril pasado marcó un nuevo récord (8,4%) y los precios acumulan un avance del 32% en los primeros cuatro meses del año.

Frente a este preocupante escenario el Secretario de Politica Económica, Gabriel Rubinstein, fue el primer en salir a comentar la situación y señaló que "abril volvió a presentar un dato de inflación sumamente elevado", y adelantó que las autoridades redoblarán los esfuerzos "a fin de lograr mejores resultados en la lucha contra la inflación".

inflacion precios gondola.jpg

"Como aspectos particulares" de la inflación de abril "cabe mencionar aumentos en bienes estacionales, como verduras (20,5%) e indumentaria (10,8%), ambos componentes que ya habían traccionado (SIC) los precios en el mes anterior", destacó Rubinstein a través de su cuenta de twitter.

El viceministro de economía apuntó a que "si bien algunos componentes del IPC Núcleo mostraron una importante desaceleración respecto de los elevados niveles de marzo, tal como la carne vacuna (2,7%), otros componentes mantienen dinámicas aceleradas, como la carne aviar (26,4%), lácteos (11,1%), azúcar (10,6%) y pan y cereales (8,5%)".

Desde el Palacio de Hacienda "percibimos también que la intranquilidad cambiaria en los mercados del dólar financiero, en la última parte del mes, impulsó subas de precios preventivas en muchos productos y servicios de nuestra economía".

"Esto requerirá redoblar esfuerzos desde la macroeconomía para poder concretar políticas que permitan mejorar las cuentas fiscales, la acumulación de reservas y la estabilidad cambiaria, como así también robustecer la política de ingresos, todo ello a fin de lograr mejores resultados en la lucha contra la inflación", dijo el funcionario.