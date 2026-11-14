The Economist: por qué deberías esperar una falla de la inteligencia artificial

Estados Unidos confirmó que chips de Nvidia llegaron a China a través de una empresa de Singapur

En medio del escándalo que derivó en la salida del fundador y ex CEO de Nvidia, Jensen Huang, ahora Estados Unidos confirmó que logró rastrear chips de la compañía en China pese a la prohibición de exportarlos hacia el gigante asiático que rige desde 2023. Según consignó Bloomberg News, servidores H800, claves para el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) terminaron en manos de Shanghai Longteng Intelligent Computing, una empresa radicada en el principal hub económico de China que fue fundada por Alice Huang, la ex amante del ahora ex CEO de Nvidia y sospechada de ser una espía al servicio del gigante asiático.

Según confirmó una fuente anónima a Bloomberg News Aperia Cloud Services, socio de Nvidia con sede en Singapur, adquirió servidores con procesadores H800 al fabricante Dell Technologies. Esos equipos, en lugar de permanecer en el país insular, terminaron China a pesar de los denodados esfuerzos del gobierno estadounidense por impedir su uso en el desarrollo tecnológico de su principal competidor en la carrera por la IA. La restricción forma parte de una política más amplia de control de tecnología considerada estratégicamente sensible.

Carrera por el desarrollo de la IA

Alice Huang es ex directora gerente de Megaspeed International, empresa de centros de datos con sede en Singapur que las agencias de inteligencia de Estados Unidos consideran vinculada al Ministerio de Seguridad del Estado chino. La compañía enfrenta acusaciones de haber canalizado chips avanzados de Nvidia hacia China a través de rutas alternativas. El jueves, Megaspeed anunció que investiga si cumplió con los controles de exportación vigentes para semiconductores de alta gama. Por su parte, Malasia informó que lleva adelante una investigación sobre una filial de Megaspeed ante indicios de posible desvío de chips a terceros países.

La empresa es señalada como el principal mecanismo a través del cual chips de alto rendimiento de Nvidia habrían eludido las restricciones impuestas por Washington, aunque tanto la empresa como el gobierno chino rechazan las acusaciones. Beijing negó que Alice Huang sea una espía.

La crisis no se limita al ámbito empresarial. Jensen Huang, de 63 años, cofundador de Nvidia y director general de la compañía durante 33 años, fue convocado a declarar en diciembre ante comisiones del Congreso de Estados Unidos. El senador republicano Tim Scott, presidente de la Comisión de Banca del Senado, anunció el jueves haber solicitado la comparecencia de Huang y del secretario de Comercio, Howard Lutnick, para el próximo 3 de diciembre. “Los informes recientes generan serias preocupaciones sobre nuestra seguridad nacional y la protección de la tecnología sensible de Estados Unidos”, alertó Scott en X.

La iniciativa del Senado se suma a la solicitud conjunta de tres comisiones de la Cámara de Representantes, que pidieron una entrevista a puerta cerrada con Huang para el 1 de diciembre, bajo amenaza de citación judicial en caso de no comparecer.