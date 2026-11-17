Tras renunciar en medio de un escándalo, Jensen Huang rompió el silencio y pidió volver a Nvidia
El exCEO reconoció errores personales y aseguró que estaría dispuesto a retomar la conducción de la compañía si el directorio lo considera conveniente.
Jensen Huang, cofundador y exdirector ejecutivo de Nvidia, habló públicamente por primera vez desde que dejó la conducción de la compañía en medio de un escándalo por relaciones extramatrimoniales y sospechas sobre los vínculos de una presunta colaboradora con los servicios de inteligencia de China.
A través de un comunicado, el empresario reconoció haber cometido errores personales, expresó su arrepentimiento y manifestó que estaría dispuesto a regresar al cargo si el directorio considera que es lo mejor para la empresa.
"Desde mi salida, he visto una gran cantidad de pedidos de empleados, inversores, socios comerciales y clientes de Nvidia para que regrese como director ejecutivo", expresó.
En esa línea, agregó: "Si el directorio decide que mi regreso es lo mejor para nuestros accionistas, nuestros empleados, la compañía y Estados Unidos, sería un honor responder a esos pedidos y regresar como CEO".
Además, se comprometió a colaborar con la investigación independiente que Nvidia inició para esclarecer los hechos y determinar si sus relaciones personales pudieron comprometer información confidencial o representar riesgos para la seguridad nacional.
El directorio no quiere que vuelva
Según informó Reuters, fuentes cercanas a la empresa señalaron que esa posibilidad no fue evaluada por el directorio de Nvidia, aunque la información se conoció antes de que Huang manifestara públicamente su intención de volver.
Por otra parte, una campaña para que recupere su cargo reunió más de 180.000 firmas y recibió el apoyo de figuras de Silicon Valley, entre ellas Elon Musk y Tim Sweeney, CEO de Epic Games. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también expresó que no tendría inconvenientes con su regreso.
Mientras tanto, Colette Kress, directora financiera de Nvidia, continúa al frente de la compañía de manera interina y el directorio inició un proceso de selección para encontrar un reemplazante permanente, en el que se contemplan candidatos internos y externos.
Nvidia refuerza sus controles de seguridad en medio del escándalo
En paralelo, este martes la compañía anunció la creación de un comité permanente encargado de supervisar sus políticas de seguridad nacional y el cumplimiento de las restricciones estadounidenses a la exportación de tecnología.
El organismo estará presidido por Suzanne Nora Johnson, integrante del directorio, y contará con especialistas externos en seguridad nacional, legislación y comercio internacional. Entre sus funciones estará supervisar los mecanismos de control de la empresa, especialmente los relacionados con la comercialización de procesadores avanzados.
La decisión se produjo mientras las autoridades estadounidenses investigan los posibles vínculos de Alice Huang, una exdirectiva de la empresa de computación en la nube Megaspeed, con los servicios de inteligencia chinos.
El caso también llegó al Congreso estadounidense, donde Huang aceptó comparecer el próximo 1 de diciembre ante tres comisiones de la Cámara de Representantes. Los legisladores buscan conocer más detalles sobre sus relaciones personales, sus contactos con funcionarios de Washington y los negocios de Nvidia con China.
La crisis también repercutió en el mercado bursátil, donde Nvidia perdió más de 700.000 millones de dólares en valor de mercado desde que comenzó el escándalo, en una caída que alcanzó a otras empresas vinculadas con el desarrollo de infraestructura para inteligencia artificial.
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