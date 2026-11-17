Jensen Huang, CEO de Nvidia

El directorio no quiere que vuelva

Según informó Reuters, fuentes cercanas a la empresa señalaron que esa posibilidad no fue evaluada por el directorio de Nvidia, aunque la información se conoció antes de que Huang manifestara públicamente su intención de volver.

Por otra parte, una campaña para que recupere su cargo reunió más de 180.000 firmas y recibió el apoyo de figuras de Silicon Valley, entre ellas Elon Musk y Tim Sweeney, CEO de Epic Games. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también expresó que no tendría inconvenientes con su regreso.

Mientras tanto, Colette Kress, directora financiera de Nvidia, continúa al frente de la compañía de manera interina y el directorio inició un proceso de selección para encontrar un reemplazante permanente, en el que se contemplan candidatos internos y externos.

Nvidia refuerza sus controles de seguridad en medio del escándalo

En paralelo, este martes la compañía anunció la creación de un comité permanente encargado de supervisar sus políticas de seguridad nacional y el cumplimiento de las restricciones estadounidenses a la exportación de tecnología.

El organismo estará presidido por Suzanne Nora Johnson, integrante del directorio, y contará con especialistas externos en seguridad nacional, legislación y comercio internacional. Entre sus funciones estará supervisar los mecanismos de control de la empresa, especialmente los relacionados con la comercialización de procesadores avanzados.

La decisión se produjo mientras las autoridades estadounidenses investigan los posibles vínculos de Alice Huang, una exdirectiva de la empresa de computación en la nube Megaspeed, con los servicios de inteligencia chinos.

El caso también llegó al Congreso estadounidense, donde Huang aceptó comparecer el próximo 1 de diciembre ante tres comisiones de la Cámara de Representantes. Los legisladores buscan conocer más detalles sobre sus relaciones personales, sus contactos con funcionarios de Washington y los negocios de Nvidia con China.

La crisis también repercutió en el mercado bursátil, donde Nvidia perdió más de 700.000 millones de dólares en valor de mercado desde que comenzó el escándalo, en una caída que alcanzó a otras empresas vinculadas con el desarrollo de infraestructura para inteligencia artificial.