Otra empresa con más de medio siglo comercializando maquinaria agrícola está en crisis
Se trata de Agro de Souza, compañía familiar de Coronel Suárez, fundada en 1974, que afronta un importante pasivo e ingresó en concurso preventivo de acreedores.
Como informó recientemente el Instituto Nacional de estadística y Censos (Indec), la industria manufacturera argentina operó en septiembre con una utilización de la capacidad instalada del 60,1%, un nivel inferior al 61,4% registrado en el mismo mes del año pasado.
Según el último informe del organismo oficial, uno de los sectores más perjudicados por las políticas mileístas es la industria “Metalmecánica sin automotores”, que apenas alcanzó una utilización del 40,5%.
En concreto, esa industria, que debería ser una de las más pujantes en un país de fuerte producción agrícola ganadera, cayó del 44,2% al 40,5%, afectada principalmente por la menor fabricación de maquinaria agropecuaria, cuya producción se redujo 45,4% interanual.
Son datos oficiales que expresan estadísticamente una realidad casi cotidiana: el cierre o procesos de quiebra que afrontan cientos de empresas del sector, que deben hacer frente a la libre importación de maquinaria incluso usada, como dispuso el Gobierno Nacional.
Ahora le toca el turno a Agro de Souza, empresa familiar con sede en la ciudad bonaerense de Coronel Suárez, que el 15 de septiembre pasado se presentó ante la Justicia y obtuvo la apertura del concurso preventivo para ordenar sus importantes pasivos, según informó este miércoles a la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Con más de 30 cheques rechazados por un monto superior a los $377 millones, vino a sumarse a la larga lista de compañías del sector que atraviesan dificultades financieras, entre las que se encuentran otras históricas como Vassalli, Metalfor y Pauny.
Según indica en su sitio web, Agro de Souza comercializa desde 1974 maquinaria agrícola de primeras marcas, como cosechadoras de granos y de caña, sembradoras, pulverizadores, plataformas, tractores y tecnología de precisión para el agro.
Se trata de “una empresa familiar comprometida con el suministro de productos y servicios de calidad a la comunidad agrícola. Creemos que la sustentabilidad es la clave del éxito y por eso apostamos a comercializar y producir con un impacto mínimo en el medio ambiente”.
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