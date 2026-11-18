Con más de 30 cheques rechazados por un monto superior a los $377 millones, vino a sumarse a la larga lista de compañías del sector que atraviesan dificultades financieras, entre las que se encuentran otras históricas como Vassalli, Metalfor y Pauny.

Según indica en su sitio web, Agro de Souza comercializa desde 1974 maquinaria agrícola de primeras marcas, como cosechadoras de granos y de caña, sembradoras, pulverizadores, plataformas, tractores y tecnología de precisión para el agro.

Se trata de “una empresa familiar comprometida con el suministro de productos y servicios de calidad a la comunidad agrícola. Creemos que la sustentabilidad es la clave del éxito y por eso apostamos a comercializar y producir con un impacto mínimo en el medio ambiente”.