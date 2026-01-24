Federico Sturzenegger ponderó los elogios de The Washington Post a Javier Milei: "Tal cual"
El diario de la capital estadounidense había calificado el discurso del mandatario y su defensa del capitalismo de libre mercado como "oportuna y necesaria".
Como se sabe, el diario The Washington Post dedicó el viernes último un fuerte elogio al discurso de Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos, calificando su intervención como una defensa del capitalismo "oportuna y necesaria".
El artículo asegura que el Presidente argentino "trajo a Davos de vuelta a la tierra" y destaca que mientras "la mayoría de los líderes mundiales asisten a Davos para pontificar sobre asuntos globales, Javier Milei imparte clases de economía".
"A Trump se le atribuye a menudo el decir verdades duras a los asistentes de Davos, pero son las políticas de Milei las que realmente están cambiando el status quo", analiza el diario en el texto elaborado por su consejo editorial.
La reacción de Federico Sturzenegger a los elogios de TWP
Para Federico Sturzenegger, lo expresado por el diario estadounidense esta semana es “tal cual” ya que, como lo hiciera en años anteriores y en el mismo lugar, el Presidente “se planta en el mismo: defendiendo las ideas de la libertad y el capitalismo”.
Al republicar un mensaje del canciller Pablo Quirno, quien a su vez reprodujo el artículo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado afirmó: “Lo del Washington Post es tal cual. Tercer año en el que Javier Milei se planta en el mismo lugar: defendiendo las ideas de la libertad y el capitalismo”.
Y Sturzenegger agrega que “lo que hace dos años parecía una provocación hoy luce como un ancla de lucidez. Por eso el riesgo país sigue bajando. VLLC!”
En efecto, sobre el cierre de esta semana el indicador que elabora el JP Morgan culminó en mínimos de siete años y medio: cedió 3,5% y se ubicó en 527 unidades básicas, su menor nivel desde junio de 2018, todavía muy lejos de las 185 unidades básicas registradas en enero de 2007, cuando Néstor Kirchner era Presidente de la Nación.
