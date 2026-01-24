Federico Sturzenegger ponderó los elogios de The Washington Post a Javier Milei: "Tal cual"

Y Sturzenegger agrega que “lo que hace dos años parecía una provocación hoy luce como un ancla de lucidez. Por eso el riesgo país sigue bajando. VLLC!”

En efecto, sobre el cierre de esta semana el indicador que elabora el JP Morgan culminó en mínimos de siete años y medio: cedió 3,5% y se ubicó en 527 unidades básicas, su menor nivel desde junio de 2018, todavía muy lejos de las 185 unidades básicas registradas en enero de 2007, cuando Néstor Kirchner era Presidente de la Nación.