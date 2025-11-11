Javier Milei apuntó contra Emmanuel Álvarez Agis por proponer eliminar un impuesto: "Kirchnerista = ladrón"

Álvarez Agis también lamentó “las formas del presidente”, aunque afirmó estar dispuesto a debatir el contenido económico. “Me interesa mucho discutir el fondo del asunto”, señaló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/JMilei/status/1987953869947572264&partner=&hide_thread=false Aquí les dejo un artículo de Fernando Álvarez que deja de manifiesto que la propuesta de Álvarez el Chorro, antes conocido como Álvarez el Gil, es un disparate total. ¿Qué diferencia hay entre la propuesta y que un chorro te espere a la salida de un cajero y te robe el 10%? O más… — Javier Milei (@JMilei) November 10, 2025

El video que difundió Milei había sido originalmente publicado por Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados bonaerense, quien aseguró que “los kukas quieren implementar un impuesto al efectivo”. En la misma publicación agregó: “Dios mío, córranse. Déjennos hacer el país grande otra vez. Córtenla con querer romperlo todo el tiempo. Ya está. Fracasaron. No sirven para nada”.

La propuesta de un impuesto a la extracción de efectivo, en reemplazo del impuesto al cheque, apunta —insistió Álvarez Agis— a “promover la formalización de la economía sin aumentar la presión tributaria total”. El esquema implicaría que los consumidores tengan incentivos para pagar con medios digitales, trasladando la demanda de formalización al comercio.