Javier Milei apuntó contra Emmanuel Álvarez Agis por proponer eliminar un impuesto: "Kirchnerista = ladrón"
Aunque insiste en que llegó a la Presidencia para bajar impuestos, Javier Milei liquidó una propuesta de Emmanuel Álvarez Agis para eliminar el Impuesto al Cheque y al mismo tiempo combatir la informalidad.
Aunque de la necesidad de eliminar impuestos el presidente Javier Milei hizo uno de sus mantras más repetidos, el lunes salió con fuerza a cruzar al economista y titular de la consultora PxQ, Emmanuel Álvarez Agis por sugerir un mecanismo para eliminar el Impuesto al Cheque y al mismo tiempo combatir la informalidad.
A través de la red social X, el mandatario calificó la idea como un intento de “robar el diez por ciento de los ingresos” y acompañó sus críticas con un mensaje contundente: “Kirchnerista = ladrón”.
“El que fue viceministro de Economía de Axel Kicillof propone de modo abierto robarte el diez por ciento de tus ingresos que destines al consumo. Jamás piensan en achicar el gasto sino solo en cómo recaudar más, para ser ellos quienes deciden cuánto y en qué gastar tu dinero”, escribió el mandatario libertario.
En el fragmento compartido, Álvarez Agis describe su propuesta de un modo gráfico: “Voy al cajero, pongo mil y salen novecientos”. El objetivo, explicó, sería desalentar el uso de efectivo e incentivar los pagos digitales, promoviendo así una mayor formalización del comercio.
Frente a las repercusiones, el exfuncionario aclaró el sentido completo de su planteo. “La propuesta de la cual Milei citó la mitad no aumenta la presión tributaria, solo la redistribuye. Hoy existe un impuesto a la formalidad, que es el impuesto al cheque. Mi propuesta es eliminarlo. Pero para no perder recaudación y aumentar el déficit fiscal, se compensaría con un impuesto a la extracción de efectivo. Para el consumidor, ese impuesto es eludible si paga con medios electrónicos de pago, que en Argentina pospandemia están generalizados”, explicó ante la diatriba de Milei.
Álvarez Agis también lamentó “las formas del presidente”, aunque afirmó estar dispuesto a debatir el contenido económico. “Me interesa mucho discutir el fondo del asunto”, señaló.
El video que difundió Milei había sido originalmente publicado por Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados bonaerense, quien aseguró que “los kukas quieren implementar un impuesto al efectivo”. En la misma publicación agregó: “Dios mío, córranse. Déjennos hacer el país grande otra vez. Córtenla con querer romperlo todo el tiempo. Ya está. Fracasaron. No sirven para nada”.
La propuesta de un impuesto a la extracción de efectivo, en reemplazo del impuesto al cheque, apunta —insistió Álvarez Agis— a “promover la formalización de la economía sin aumentar la presión tributaria total”. El esquema implicaría que los consumidores tengan incentivos para pagar con medios digitales, trasladando la demanda de formalización al comercio.
