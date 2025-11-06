Javier Milei descartó liberar el dólar: adelantó que mantendrá las bandas hasta 2027

Según el medio británico, explicó que las bandas de flotación se irán ampliando gradualmente, pero no desaparecerán hasta que la economía argentina alcance una estabilidad duradera. De esta manera, el Presidente busca evitar una volatilidad que, en su visión, podría poner en riesgo los avances conseguidos desde su asunción. La decisión se conoció poco después del desembolso de 2.000 millones de dólares provenientes del Tesoro estadounidense y tras el buen resultado electoral de La Libertad Avanza (LLA) en las legislativas.