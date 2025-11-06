Victoria Villarruel celebró mensajes que la candidatean para 2027 y profundiza la interna: "No robo"

Según trascendió, el entorno presidencial sospecha que Villarruel busca fortalecer su figura de manera independiente, algo que ella desmintió en reiteradas ocasiones pero, que a la luz de los últimos "me gusta" que dio, no parece estar muy lejos de la realidad.

Villarruel también utilizó sus redes para replicar comentarios críticos, en especial sobre su participación en un acto junto al gobernador peronista Gildo Insfrán en Formosa. “El chiste se cuenta solo cuando vemos las listas llenas de peronistas”, respondió con ironía, en alusión al armado electoral de LLA para las legislativas de 2025.

Ante un usuario que le sugirió “¿por qué no te dedicás a otra cosa?”, la vice replicó: “Porque en esta soy muy buena. Y decente, una condición en extinción”. A otro seguidor que la acusó de considerarse superior al Presidente, contestó: “En realidad ustedes creen que se debe ser servil y obsecuente, y yo no lo soy”.

Por otro lado, cuando un usuario lamentó el distanciamiento entre ella y los Milei, Villarruel respondió: “Lo importante es que los ciudadanos sepan que no robo, laburo mucho y con responsabilidad, y no he realizado traición alguna. El resto son chismes de panadería”.

Entre los mensajes que recibieron su aprobación, figuraron comentarios como “el presi nos falló a todos” o “el Presidente le falló a ella dejándola de lado e incumpliendo desde el comienzo lo que le prometió”.

Durante la campaña de 2023, Milei había asegurado que Villarruel estaría al frente de las áreas de Seguridad y Defensa, aunque finalmente esos ministerios quedaron bajo el control de Patricia Bullrich y Luis Petri, tras el acuerdo político posterior a la primera vuelta electoral en la que Bullrich quedó afuera del balotaje.

Además, Villarruel reaccionó con un corazón a un extenso mensaje de una usuaria que expresó: “Hubiese querido que fueras la próxima presidenta de los argentinos, lástima que estás en una cueva de lobos... Sos una excelente persona, impecable, educada, transparente... Menos mal que estás apartada de todos esos que solo juegan a ser presidentes y a jugar con la gente”.

Las recientes interacciones de la vicepresidenta reflejan su creciente distanciamiento del oficialismo libertario y la consolidación de un perfil político propio, alentado por una parte del electorado que ya la proyecta como una posible candidata presidencial para 2027.