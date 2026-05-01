Luis Caputo celebró la vigencia del acuerdo Mercosur-UE: "Activo enorme para Argentina"

Como se sabe, a fines de febrero pasado el Senado otorgó su aprobación al acuerdo comercial para dar cumplimiento al compromiso internacional firmado el pasado 17 de enero de 2026 en la ciudad de Asunción.

Texto completo de Luis Caputo

tuit caputo acuerdo ue

El acuerdo UE MCS que entra en vigor hoy es un activo de enorme valor estratégico para Argentina. La UE es el destino de 1 de cada 4 empresas argentinas exportadoras y el 2° destino de exportación del país, con un flujo comercial de bienes de alrededor de 9.000 mil millones.

Producto del Acuerdo, se proyecta que las expo nacionales a la UE aumentarían 76% en los primeros 5 años y 122% a 10 años. Esto se vería explicado por un aumento en las expo agroindustriales de un 15%, destacándose los rubros de carnes, pesca y productos de economías regionales -maní, Vinos, cítricos, y un incremento de expo industriales del 30% particularmente en los rubros de autopartes, e insumos industriales -químicos y petroquímicos-, lecitinas, menotropinas, manufacturas de hierro y acero, manufacturas de cuero. El mayor aumento esperable provendría de las exportaciones de productos emergentes: energía, cobre y litio.

Este acuerdo impacta también en las inversiones, ya que promueve la Inversión Extranjera Directa de la UE en la Argentina, como lo demuestran los datos de aumentos de stocks de IED europea en países que firmaron TLC con la UE: Chile +278% en 20 años, México 569% en 23 años, Colombia +82% en 10 años.

La UE es la 2da fuente de IED global después de USA, con un stock que supera el 17% de las inversiones internacionales y es la principal fuente de IED en la Argentina, con un stock de USD 75.000 millones y representan cerca del 40% de la IED en el país.

Pero qué productos están alcanzados? La UE otorgó concesiones arancelarias a unos 7.000 productos, liberalizando el 92% de las importaciones del MERCOSUR: 74% de forma inmediata y el resto en hasta 10 años. Esto implica que el 99% de las exportaciones agrícolas de Argentina a la UE se ven beneficiadas, lo cual representa un gran logro siendo la UE una de las economías más proteccionistas del mundo en esta esfera, con aranceles promedio del 12,6%.

Por último, el acuerdo crea un marco regulatorio claro que otorga certidumbre y previsibilidad facilitando las decisiones de inversión y generando las condiciones necesarias para las oportunidades de negocios y de inversión que ofrece la Argentina.

Felicitaciones Pablo Lavigne, Pablo Quirno y equipos!