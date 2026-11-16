Luis Caputo aseguró que Javier Milei ganará las elecciones en primera vuelta "en cualquier circunstancia"
El ministro de Economía afirmó que el kirchnerismo dejó de ser un refugio político y sostuvo que el Presidente se impondrá en todos los escenarios posibles.
Sin tener en cuenta las encuestas y como si estuvieran teniendo grandes resultados en la gestión, el ministro de Economía, Luis Caputo, expresó este lunes un contundente pronóstico electoral y aseguró que el presidente Javier Milei ganará en primera vuelta sin importar cómo evolucione el contexto económico y social en la Argentina.
Durante una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann en el programa Alguien tiene que decirlo, emitido por Radio Mitre, el titular del Palacio de Hacienda analizó el comportamiento del electorado frente a la coyuntura actual y descartó de plano una recuperación de la principal fuerza de oposición, echando por tierra la teoría del supuesto "riesgo kuka".
El fin del kirchnerismo como alternativa
Según el análisis político de Caputo, el espacio opositor perdió su capacidad histórica de capitalizar el descontento o la incertidumbre frente a eventuales momentos de crisis. "Fijate que el kirchnerismo ya no es alternativa o refugio. Si la gente se asusta, entonces vota a Milei. Si la economía crece, también", planteó el funcionario nacional durante la charla radial, sin dar un sólo argumento.
En esa línea, el jefe de la cartera económica profundizó su diagnóstico sobre la falta de competitividad electoral de sus rivales políticos de cara a los próximos comicios: "Yo no veo realmente el escenario en el que en su mayoría la gente vote kirchnerismo. Para mí gana el Presidente en primera vuelta en cualquier circunstancia".
Estrategia y cautela en la gestión
Consultado por Feinmann sobre si desde el oficialismo trabajan con ese horizonte triunfalista ya definido, el ministro ratificó el objetivo de imponerse sin necesidad de disputar una segunda vuelta, aunque aclaró que esa convicción personal no lo lleva a relajarse ni a subestimar las demandas cotidianas de la sociedad.
"Yo siempre digo lo que pienso y después trabajo en función de lo que creo que piensa la gente. Si me preguntás lo que pienso, yo pienso eso. Ahora, obviamente, trabajo para prepararme como si pudiera estar equivocado", concluyó Caputo al diferenciar sus proyecciones políticas de la responsabilidad de gestión.
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