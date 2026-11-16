En medio de la tensión interna, Patricia Bullrich confirmó que participará de la reunión de la Mesa Política

En Casa Rosada apuestan a que Bullrich acelere en el proyecto para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En ese sentido el domingo, el exdiputado Gerardo Milman, dirigente que responde a Bullrich, aseguró a través de su cuenta de X que el sistema de colectoras, incluidas en el proyecto de ley de reforma electoral, podrían ser inconstitucionales para la elección de senadores nacionales debido a que permitirían alterar el sistema de representación por mayoría y primera minoría que establece la Constitución.

La "Mesa política" del Gobierno

En Casa Rosada aseguran que se trata de una mensaje direccionado por la senadora, que anticipó que no escondería sus contrapuntos, y rechazan el planteo que encontró adhesión en más de un senador libertario.

En tanto, el senador libertario Agustín Coto convocó para este martes a la Comisión de Asuntos Constitucionales, con la idea de dictaminar el proyecto e intentar lograr la media sanción el 26 de noviembre.

En el oficialismo el poroteo es variado. Desde el sector que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, contabilizan al menos 38 votos que surgen del bloque propio, los aliados del PRO -pese a que su titular Martín Goerling dudó de los números- los radicales y algunos senadores que responden a gobernadores aliados.

Otros se muestran expectantes, aunque aseguran que aún no están los votos necesarios para suspender las PASO.