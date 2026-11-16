En medio de la tensión interna, Patricia Bullrich confirmó que participará de la reunión de la Mesa Política
Patricia Bullrich no oculta su ambición de volver a buscar la Presidencia el próximo año y en Casa Rosada admiten que todavía "la necesitan".
En medio de la feroz interna que divide al gobierno de Javier Milei, la titular de la bancada de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, confirmó que participará de la nueva reunión de la Mesa Política que se reunirá este martes en Casa Rosada. El encuentro se dará en momentos en que la dos veces ministra de Seguridad de la Nación insiste en su plan de disputarle a Milei la candidatura del oficialismo de cara a las elecciones del próxim año.
A pesar de los fuertes cortocircuitos y de la nada velada intención de Bullrich de mostrarse como la continuidad del modelo pero con mejores modales que los de Milei, en el oficialismo admiten que necesitan de Bullrich para concretar los planes legislativos trazados por lo que evitan confrontar y postergan definiciones políticas al respecto.
“Ni nuestros votantes la quieren afuera, ni los suyos le piden que rompa”, explicaron fuentes de Casa Rosada.
Luego de tres semanas sin verse, el reducido círculo designado por el presidente Milei volverá a reunirse este martes a las 11 con el objetivo de intentar ordenar la hoja de ruta legislativa prevista para las últimas semanas antes de la finalización del período ordinario y la convocatoria a sesiones extraordinarias.
Con la partida de León XIV, la administración libertaria apuesta a acelerar la actividad en el Congreso con particular centralidad en la reforma electoral, clave para la disputa electoral de 2027.
En Casa Rosada apuestan a que Bullrich acelere en el proyecto para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En ese sentido el domingo, el exdiputado Gerardo Milman, dirigente que responde a Bullrich, aseguró a través de su cuenta de X que el sistema de colectoras, incluidas en el proyecto de ley de reforma electoral, podrían ser inconstitucionales para la elección de senadores nacionales debido a que permitirían alterar el sistema de representación por mayoría y primera minoría que establece la Constitución.
En Casa Rosada aseguran que se trata de una mensaje direccionado por la senadora, que anticipó que no escondería sus contrapuntos, y rechazan el planteo que encontró adhesión en más de un senador libertario.
En tanto, el senador libertario Agustín Coto convocó para este martes a la Comisión de Asuntos Constitucionales, con la idea de dictaminar el proyecto e intentar lograr la media sanción el 26 de noviembre.
En el oficialismo el poroteo es variado. Desde el sector que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, contabilizan al menos 38 votos que surgen del bloque propio, los aliados del PRO -pese a que su titular Martín Goerling dudó de los números- los radicales y algunos senadores que responden a gobernadores aliados.
Otros se muestran expectantes, aunque aseguran que aún no están los votos necesarios para suspender las PASO.
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