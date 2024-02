Javier Milei confirmó cuáles son las expectativas para dolarizar este año

Qué dijo Javier Milei sobre la dolarización

dolares pesos telam

"No dan los tiempos", explicó Javier Milei para descartar la dolarización durante 2024: "Pensá que si mantuviéramos el actual ritmo de saneamiento del BCRA recién estaría limpio a final de junio".

"La única ventaja es que la dimensión del sistema es tan pequeño que podría hacerse más rápido", agregó el Presidente de la Nación.

Consultado sobre si el modelo que busca cambiar la moneda oficial permanece intacto en el ideario del Poder Ejecutivo actual, Milei explicó: "La dolarización (en rigor, la libre competencia de monedas) es el paso final de todo un proceso que arranca con el saneamiento del BCRA, para luego avanzar en la reforma del sistema financiero y luego al final se liquida. Esa reforma es crear una banca anticorridas, y una vez hecha esa reforma anticorridas, podés pasar a un sistema de banca libre".

"Al BCRA lo podés liquidar en cualquier moneda, aunque lo más simple es hacerlo en dólares. Sin embargo, ello no quiere decir que los individuos usen al dólar como moneda. Por ejemplo un petrolero es probable que use el WTI; alguien del gas usará BTU; en el campo, Soja Chicago. El resultado es una canasta de moneda donde los ponderadores son determinados libremente por los individuos, lo cual te neutraliza de los efectos de la política monetaria de un país en particular", completó.