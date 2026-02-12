JP Morgan ve chances de mejora financiera para Argentina en plena crisis del bolsillo

Un reporte reciente de JP Morgan volvió a poner a la Argentina en el radar de los grandes fondos internacionales al señalar que el país podría acercarse otra vez a la categoría de “mercado emergente” en los índices bursátiles globales. Si ese cambio llegara a concretarse, podrían ingresar alrededor de 2.300 millones de dólares a través de inversiones pasivas que hoy no están habilitadas para operar con acciones locales. Sin embargo, ese guiño del mundo financiero aparece en un contexto interno atravesado por recesión, pérdida de poder de compra y fuerte ajuste sobre la economía cotidiana.