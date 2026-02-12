Revelaciones IA: quiénes hubieran ganado las copas de la Finalissima que nunca se jugaron

1965: España vs Bolivia

Resultado estimado: España 3-0 Bolivia

La España campeona de Europa, con figuras de enorme jerarquía, habría marcado diferencias claras ante una Bolivia competitiva en Sudamérica pero con menor profundidad de plantel.

1969: Italia vs Uruguay

Resultado estimado: 2-2 (Italia gana 4-2 en penales)

Un duelo equilibrado y de alto voltaje. La fortaleza defensiva italiana y su temple en definiciones desde los doce pasos habrían sido determinantes.

1977: Checoslovaquia vs Perú

Resultado estimado: 1-1 (Checoslovaquia gana 5-3 en penales)

Perú aportaba talento individual, pero la disciplina táctica europea habría inclinado la balanza en una definición ajustada.

1981: Alemania Federal vs Paraguay

Resultado estimado: Alemania Federal 3-1 Paraguay

Con una generación brillante y gran poder ofensivo, Alemania habría hecho valer su jerarquía ante un Paraguay competitivo pero con menos variantes.

1989: Países Bajos vs Brasil

Resultado estimado: Países Bajos 2-3 Brasil

Choque de titanes. La potencia ofensiva brasileña, con Romário y Bebeto, habría superado a la extraordinaria camada neerlandesa de Gullit y Van Basten.

1997: Alemania vs Brasil

image

Resultado estimado: Alemania 1-2 Brasil

La explosividad de Ronaldo y Rivaldo habría sido clave en un cruce de potencias mundiales.

2001: Francia vs Colombia

Resultado estimado: Francia 2-0 Colombia

La Francia repleta de estrellas, con Henry y Trezeguet, habría impuesto experiencia y jerarquía frente a una Colombia en crecimiento.

2005: Grecia vs Brasil

Resultado estimado: Grecia 1-4 Brasil

Pese a la histórica Euro ganada por Grecia, el Brasil de Ronaldo y Robinho habría marcado una diferencia contundente.

2009: España vs Brasil

Resultado estimado: España 3-2 Brasil

El dominio de la posesión y la precisión de la España de Xavi, Villa y Torres habrían superado al vértigo brasileño en un partidazo.

2013: España vs Uruguay

Resultado estimado: España 2-1 Uruguay

En plena era dorada, España habría logrado imponerse ante un Uruguay combativo liderado por Cavani.

2017: Portugal vs Chile

image

Resultado estimado: 1-1 (Portugal gana 5-4 en penales)

Un duelo cerrado y parejo. La experiencia portuguesa, con Cristiano Ronaldo como bandera, habría sido decisiva en la definición.