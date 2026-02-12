YPF, Eni y XRG firman el Acuerdo de Desarrollo Conjunto para avanzar en Argentina LNG
El acuerdo de YPF, Eni y XRG constituye un hito en el camino hacia la Decisión Final de Inversión. Posiciona a Argentina entre principales exportadores de GNL.
YPF, Eni y XRG firmaron un acuerdo vinculante para el proyecto " Argentina LNG". Esta alianza estratégica busca monetizar las reservas de Vaca Muerta mediante la exportación masiva de Gas Natural Licuado. El paso posiciona al sector energético argentino en el mercado global, impulsando una infraestructura de gran escala para transformar el potencial gasífero en divisas y desarrollo nacional.
El acuerdo formaliza la hoja de ruta para la construcción de un complejo industrial que posicionará al país como un proveedor energético de clase mundial a largo plazo. Según se detalló, el proyecto prevé una capacidad de producción de 12 millones de toneladas anuales (MTPA), operando mediante dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG) de 6 MTPA cada una.
La incorporación de un nuevo gigante
El CEO de YPF, Horacio Marín, destacó la importancia estratégica de la firma, que marca el ingreso oficial de XRG al consorcio que la petrolera estatal ya integraba con Eni. "Contar con dos jugadores de clase mundial nos permite posicionar a Argentina LNG como uno de los proyectos más relevantes a nivel global", aseguró Marín.
Próximos pasos: la decisión final
Con la firma del JDA, los socios darán inicio inmediato a la etapa de Ingeniería Básica (FEED) y a la estructuración financiera y comercial del negocio. El objetivo temporal es claro: "Continuaremos trabajando de manera muy intensiva para alcanzar la Decisión Final de Inversión (FID) durante la segunda mitad de 2026", confirmó el presidente de YPF.
IMPORTANTE: YPF se quedó con dos yacimientos e incrementa su presencia en Vaca Muerta
Por su parte, Guido Brusco, directivo de Eni, celebró la alianza tecnológica, mientras que Mohamed Al Aryani (XRG) subrayó el potencial del proyecto para garantizar un "suministro energético confiable" a los mercados internacionales.
