YPF, Eni y XRG firman el Acuerdo de Desarrollo Conjunto para avanzar en Argentina LNG

Próximos pasos: la decisión final

Con la firma del JDA, los socios darán inicio inmediato a la etapa de Ingeniería Básica (FEED) y a la estructuración financiera y comercial del negocio. El objetivo temporal es claro: "Continuaremos trabajando de manera muy intensiva para alcanzar la Decisión Final de Inversión (FID) durante la segunda mitad de 2026", confirmó el presidente de YPF.