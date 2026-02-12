"¿Y qué?": el gracioso video con el que Mario Pergolini anuncia la incorporación de Guille Aquino a Vórterix
A través de su cuenta de Instagram, el conductor y ahora director de programación de Vorterix, compartió la noticia y sorprendió a los fans.
La industria del streaming en Argentina se prepara para un movimiento tectónico de cara a la próxima temporada. Mario Pergolini, figura central de los medios y alma mater de Vorterix, ha decidido retomar las riendas de la dirección de programación del canal para el año 2026. Esta función, que hasta hace poco desempeñaba Lucas Rodríguez —líder del éxito "Paren La Mano"—, vuelve a manos de su fundador con un objetivo claro: consolidar el liderazgo de la plataforma pionera en el sector.
El anuncio de su regreso a la dirección vino acompañado de una serie de movimientos en la grilla que han generado una fuerte repercusión en redes sociales. La expectativa escaló a niveles máximos tras un críptico mensaje publicado por el empresario el pasado fin de semana en Instagram: "Hola Guille. Acá Vorterix... estás?". Lo que comenzó como un enigma parece haber encontrado una respuesta que sacude el mercado de contenidos digitales.
El posible desembarco de Guillermo Aquino
Tras su reciente salida de la plataforma Blender, el humorista y conductor Guillermo Aquino se perfila como la gran incorporación de Vorterix para el 2026. Aunque todavía se aguarda por la formalidad del anuncio, diversas fuentes indican que su llegada es prácticamente una realidad. El exconductor de "Escucho Ofertas" ocuparía un espacio central en la programación, posiblemente en una franja horaria similar a la que venía transitando con éxito, convirtiéndose en la nueva apuesta fuerte de la señal.
Paradójicamente, mientras se planean nuevas llegadas, Pergolini también confirmó el cierre de uno de los ciclos más rendidores del canal. Durante una de las últimas emisiones, el conductor sorprendió a su audiencia al anunciar que su programa actual no tendrá continuidad el próximo año.
“Este programa no va a existir más”, sentenció Pergolini, confirmando el final de "Deja que entre el sol". Pese al éxito en los niveles de audiencia, el animador reflexionó sobre la experiencia: "Para mí fue agradable encontrarme trabajando desde otras miradas, con otro tipo de gente".
De cara al 2026, el creador de "Otro Día Perdido" se encuentra diseñando un nuevo formato matutino, aunque los detalles finales del proyecto aún se mantienen bajo reserva. En cuanto al equipo que lo acompañó en este ciclo, el panorama es diverso: Camila Fortunato y Rober Galati tendrían asegurada su permanencia en el canal con nuevas propuestas, mientras que la continuidad de Nazareno Casero permanece en una etapa de definiciones.
Con estos cambios, Vorterix busca reinventarse bajo la visión directa de Pergolini, apostando por la irreverencia de Aquino y una reestructuración profunda de su grilla matutina.
