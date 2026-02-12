"¿Y qué?": el gracioso video con el que Mario Pergolini anuncia la incorporación de Guille Aquino a Vórterix

De cara al 2026, el creador de "Otro Día Perdido" se encuentra diseñando un nuevo formato matutino, aunque los detalles finales del proyecto aún se mantienen bajo reserva. En cuanto al equipo que lo acompañó en este ciclo, el panorama es diverso: Camila Fortunato y Rober Galati tendrían asegurada su permanencia en el canal con nuevas propuestas, mientras que la continuidad de Nazareno Casero permanece en una etapa de definiciones.

guille aquino vorterix2

Con estos cambios, Vorterix busca reinventarse bajo la visión directa de Pergolini, apostando por la irreverencia de Aquino y una reestructuración profunda de su grilla matutina.