Jubilados ANSES: cómo designar un apoderado para cobrar los haberes
Es posible designar a alguien de confianza para administrar y cobrar tus haberes previsionales a través de una autorización formal ante la ANSES.
La ANSES ofrece una alternativa para jubilados y pensionados que no pueden cobrar sus haberes de forma presencial, permitiéndoles designar un apoderado para realizar el trámite en su nombre. El procedimiento es más simple de lo que parece y, en algunos casos, puede hacerse sin turno previo, lo que facilita el acceso al cobro.
Quiénes pueden ser apoderados en ANSES
La normativa vigente de la ANSES establece un abanico amplio de personas que pueden actuar como apoderados, sin limitarse únicamente a familiares directos. Este esquema brinda mayor flexibilidad para que los jubilados y pensionados puedan delegar la gestión de sus haberes. Entre quienes pueden ser designados, se encuentran:
- Cónyuge o conviviente previsional
- Madre, padre, hijos, nietos o bisnietos
- Abuelos o bisabuelos
- Hermanos, tíos, primos o sobrinos
- Yernos, nueras, padrastros o madrastras
- Suegros, cuñados o hijastros
La ANSES también habilita como apoderados a organismos públicos, mutuales e instituciones sociales, e incluso a abogados con poder certificado, ampliando opciones para jubilados.
El caso especial de personas internadas
Hay un caso específico dentro de la normativa de la ANSES que no todos conocen. Cuando los jubilados o pensionados se encuentran internados en hospitales, clínicas o residencias, es posible designar como apoderado al director o responsable de la institución.
Esta opción que contempla la ANSES resulta especialmente útil para jubilados con internaciones prolongadas, sobre todo cuando no cuentan con familiares cercanos que puedan asumir la representación para gestionar o cobrar sus haberes.
Cómo hacer el trámite paso a paso
El trámite para designar un apoderado en la ANSES es un proceso que combina una instancia online y otra presencial, pensado para garantizar seguridad a los jubilados y evitar irregularidades. Si bien es sencillo, requiere cumplir con una serie de pasos y presentar la documentación correspondiente según cada caso. Acá el paso a paso:
- Ingresar a Mi ANSES y cargar los datos del apoderado.
- Reunir la documentación necesaria: DNI y comprobantes de vínculo o poderes, según corresponda.
- Acercarse a una oficina de la ANSES con el titular y el apoderado para finalizar el trámite.
- Firmar la Carta Poder (formulario PS 6.4) frente a un agente del organismo.
- Verificar que el apoderado esté registrado en Mi Huella, el sistema biométrico obligatorio.
- Confirmar la designación para que el apoderado pueda gestionar o cobrar los haberes.
Un punto a tener en cuenta es que, si el apoderado es familiar directo, no hace falta turno previo. En cambio, si no hay vínculo, se debe gestionar turno desde la web o por teléfono. Además, los jubilados pueden designar distintos apoderados para trámites y cobro, y tienen la posibilidad de modificar esta autorización cuando lo necesiten.
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